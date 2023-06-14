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Взрыв на газовой заправке в Новосибирске: что произошло два года назад — смотрим в одном видео

В тот день образовался огненный гриб высотой в пять многоэтажек

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14 июня 2021 года взорвалась заправка на Гусинобродском шоссе

Видео: NGS.RU

14 июня — ровно два года с момента взрыва газовой заправки на Гусинобродском шоссе. Это происшествие буквально прогремело на всю страну. В этом видео мы показываем, что произошло в тот день и как на это реагировали очевидцы.

Крики, выбитые стекла в соседних домах, летящая цистерна весом в несколько тонн — кадры взрыва и огненный гриб сняли очевидцы. Обошлось без жертв, но три десятка человек получили серьезные травмы, семеро попали в реанимацию с серьезными ожогами. Также пострадали бизнесмены, у которых рядом с местом взрыва хранился товар на несколько миллионов.

Владельцы заправки пошли под суд, их обвинили в незаконном предпринимательстве, нарушении правил промышленной безопасности и оказании небезопасных услуг. По данным следствия, пожара на заправке можно было избежать, если бы была установлена автоматическая система подачи газа.

В прошлом году журналист НГС Павел Тиунов пообщался с семьей, в которой сразу три человека получили серьезные ожоги.

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Взрыв на заправкеГазовая заправкаГусинобродское шоссе
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