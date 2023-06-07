Врезался в поребрик: на Плющихе обнаружили пустую машину каршеринга — из-за нее образовалась пробка

В Новосибирске сегодня, 7 июня, утром жители Плющихинского жилмассива обнаружили посреди дороги автомобиль с наклейкой «Делимобиль». У машины был разбит капот из-за удара о поребрик.
— Автомобиль, видимо, выезжал с перпендикулярной улицы и врезался. Рядом нет ни водителя, ни сотрудников ГИБДД, — рассказал читатель НГС.
По данным 2ГИС, из-за ДТП появилась пробка. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску и в «Делимобиль». На момент публикации ответа не было.
На прошлой неделе в Новосибирском районе столкнулись Toyota и синий трактор. От удара синий трактор завалился на правый бок.