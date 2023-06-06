В Кремле назвали «украинской диверсией» разрушение плотины Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. По его словам, речь однозначно идет о преднамеренной диверсии Украины, а Россия к удару не причастна. Одна из целей этой диверсии, как заявил Песков, — лишить Крым воды.
— Падает уровень воды в водохранилище. И, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, определенный «запас прочности» по водоснабжению Крыма есть, поскольку власти региона предпринимали энергичные шаги, чтобы обеспечить подачу воды без Северо-Крымского канала, наработки по этому поводу есть. Также Песков добавил, что президент Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других ведомств о ситуации на Каховской ГЭС.
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