Hyundai Solaris загорелся на Красном проспекте после ДТП с троллейбусом — видео последствий

В Новосибирске на Красном проспекте днем 6 июня троллейбус столкнулся с Hyundai Solaris, после этого легковой автомобиль загорелся.
— Произошла авария возле часовни. Троллейбус врезался в переднюю часть Hyundai Solaris. После столкновения седан загорелся. Пожарные прибыли за 1 минуту и быстро потушили огонь. Водитель Hyundai, если не ошибаюсь, вылез сам, он не пострадал, — рассказала свидетельница происшествия Юлия Шмакова.
Как сообщили НГС в отделе пропаганды городского ГИБДД, информация по данному инциденту в инспекцию не поступала. В пресс-службе регионального МЧС подтвердили информацию об аварии.
— В 16:10 выехали на ДТП. По прибытии было установлено, что под капотом легкового автомобиля, который столкнулся с троллейбусом, произошло возгорание. В 16:14 было ликвидировано открытое горение. По оперативной информации, пострадавших нет, пассажиры троллейбуса эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МЧС.
Ранее на площади Ленина рядом с концертным залом филармонии загорелся троллейбус.