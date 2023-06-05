Жители двух регионов отравились сидром: 10 человек скончались, производителя задержали

В следственном управлении СК по Ульяновской области сообщили о том, что несколько жителей Димитровграда
— С 3 по 5 июня после употребления сидра в больницы обратились 12 человек, 6 человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь.
Ульяновские следователи опубликовали видео с завода, на котором разливали сидр. Параллельно силовики задержали производителя напитка. По словам источника 63.RU, знакомого с ситуацией, им оказался местный предприниматель Анар Гусейнов.
Изначально в ульяновском следкоме сообщали о шестерых погибших, но позднее их число выросло до восьми. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что от отравления суррогатным сидром в регионе пострадали 22 человека. Это жители Димитровграда и Ульяновска. Также в самарском СУ СК сообщили, что от сидра скончались две жительницы Новокуйбышевска.
— В ночь с воскресенья, 4 июня, на понедельник,
По словам представителей правительства Самарской области, ситуацию контролируют представители Роспотребнадзора. Чиновники просят горожан не покупать контрафактный напиток или обратиться в больницу, если сидр уже куплен (и выпит). Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил со срочным заявлением о приостановке продажи сидра. СК по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту происшествия, а также назначил судебные экспертизы.
Корреспонденты 63.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой собирают всю информацию о случившемся.