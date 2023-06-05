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Жители двух регионов отравились сидром: 10 человек скончались, производителя задержали

Среди жертв — жители Ульяновской и Самарской областей

Сидр производили в поселке Винтай в Самарской области

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В следственном управлении СК по Ульяновской области сообщили о том, что несколько жителей Димитровграда 3 и 4 июня оказались в больнице — врачи диагностировали у них отравление неизвестным веществом. Силовики установили, что все пострадавшие пили сидр, купленный в сетевых магазинах, — «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области (поселок Винтай). Позднее глава Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков рассказал о состоянии отравившихся самарским сидром:

— С 3 по 5 июня после употребления сидра в больницы обратились 12 человек, 6 человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь.

Ульяновские следователи опубликовали видео с завода, на котором разливали сидр. Параллельно силовики задержали производителя напитка. По словам источника 63.RU, знакомого с ситуацией, им оказался местный предприниматель Анар Гусейнов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с предприятия, на котором разливали сидр

Видео: СУ СК РФ по Ульяновской области

Изначально в ульяновском следкоме сообщали о шестерых погибших, но позднее их число выросло до восьми. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что от отравления суррогатным сидром в регионе пострадали 22 человека. Это жители Димитровграда и Ульяновска. Также в самарском СУ СК сообщили, что от сидра скончались две жительницы Новокуйбышевска.

— В ночь с воскресенья, 4 июня, на понедельник, 5 июня, скончались две жительницы Новокуйбышевска. По предварительной информации, накануне они употребляли сидр, который купили в местном магазине. Напиток производили на предприятии, расположенном в Красноглинском районе Самарской области, — пояснили силовики.

По словам представителей правительства Самарской области, ситуацию контролируют представители Роспотребнадзора. Чиновники просят горожан не покупать контрафактный напиток или обратиться в больницу, если сидр уже куплен (и выпит). Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил со срочным заявлением о приостановке продажи сидра. СК по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту происшествия, а также назначил судебные экспертизы.

Корреспонденты 63.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой собирают всю информацию о случившемся.

СидрОтравление сидромПогибшиеРоспотребнадзор
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