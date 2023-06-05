Жители двух регионов отравились сидром: 10 человек скончались, производителя задержали

По словам представителей правительства Самарской области, ситуацию контролируют представители Роспотребнадзора. Чиновники просят горожан не покупать контрафактный напиток или обратиться в больницу, если сидр уже куплен (и выпит). Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил со срочным заявлением о приостановке продажи сидра. СК по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту происшествия, а также назначил судебные экспертизы.