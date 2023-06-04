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Названа предварительная причина пожара в больнице на Пирогова

Из-за возгорания из медучреждения эвакуировали 143 пациента

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Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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Стала известна предварительная причина пожара в здании Центральной клинической больницы на улицы Пирогова в Новосибирске. Огонь вспыхнул на крыше сегодня, 4 июня.

— Вероятная причина происшествия — короткое замыкание. Основная задача сейчас — пролить здание так, чтобы сохранить лечебное учреждение. Ситуация находится на контроле губернатора Андрея Травникова, — сообщил Telegram-канал «Новосибирь».

О том, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания, также сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Отметим, пожар в больнице начался в 15:25, огонь распространился по кровле здания. Из-за возгорания из здания эвакуировали 143 пациента, их направят в другие медицинские организации.

Общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров. После пожара прокуратура региона организовала проверку, ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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