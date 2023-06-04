Названа предварительная причина пожара в больнице на Пирогова

Стала известна предварительная причина пожара в здании Центральной клинической больницы на улицы Пирогова в Новосибирске. Огонь вспыхнул на крыше сегодня, 4 июня.
— Вероятная причина происшествия — короткое замыкание. Основная задача сейчас — пролить здание так, чтобы сохранить лечебное учреждение. Ситуация находится на контроле губернатора Андрея Травникова, — сообщил Telegram-канал «Новосибирь».
О том, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания, также сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Отметим, пожар в больнице начался в 15:25, огонь распространился по кровле здания. Из-за возгорания из здания эвакуировали 143 пациента, их направят в другие медицинские организации.