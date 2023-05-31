«Весь пол был залит кровью»: сибиряк пострадал во время покупок в «Бристоле» на Гоголя

— Как рассказали продавцы бойцам АБ, в магазин зашла девушка в состоянии алкогольного опьянения, которая не удержала бутылку шампанского в руках, уронила и разбила ее. Следом за ней зашел мужчина, который, как оказалось, был ее спутником, и начал ругаться с девушкой из-за разбитой бутылки. В этот момент девушка уронила вторую бутылку шампанского, осколки которой порезали ногу мужчине, — пояснила пресс-секретарь АБ «Гвардия» Наталья Федорова.