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«Весь пол был залит кровью»: сибиряк пострадал во время покупок в «Бристоле» на Гоголя

Последствия инцидента попали на видео

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Его травмировала спутница, когда разбила шампанское

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В Новосибирске днем 31 мая мужчина повредил ногу и залил кровью пол в магазине «Бристоль», когда совершал покупки вместе со знакомой. Видео последствий инцидента опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как рассказали НГС в пресс-службе АБ «Гвардия», инцидент произошел в Центральном районе на улице Гоголя. Днем в дежурную часть поступил сигнал тревоги из магазина «Бристоль». Когда на место приехали бойцы гвардии, на полу было много следов крови.

— Как рассказали продавцы бойцам АБ, в магазин зашла девушка в состоянии алкогольного опьянения, которая не удержала бутылку шампанского в руках, уронила и разбила ее. Следом за ней зашел мужчина, который, как оказалось, был ее спутником, и начал ругаться с девушкой из-за разбитой бутылки. В этот момент девушка уронила вторую бутылку шампанского, осколки которой порезали ногу мужчине, — пояснила пресс-секретарь АБ «Гвардия» Наталья Федорова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Еще до приезда охраны мужчина оплатил покупки и ушел вместе с девушкой в соседний подъезд. Сотрудники гвардии проследовали за парой, где и обнаружили пострадавшего сибиряка и его спутницу. Пол в подъезде также был залит кровью. Девушка уже успела наложить бандаж на рану мужчины, вместе они ждали скорую.

Ранее сибирячка устроила погром в «Пятерочке» после того, как у нее угнали машину. Она разнесла витрину с алкоголем.

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