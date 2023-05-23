«Он всё время ходил с ножом»: всё, что известно о нападении на школьницу во время последнего звонка под Волгоградом

1
На аватарке девочка из фильма ужасов
17-летний одиннадцатиклассник из небольшого городка в 50 километрах от Волгограда 23 мая пришел в школу с раскладным ножом. Судя по его странице в социальной сети, он давно уже был увлечен американским сериалом «Уэнздей» — смесью фильма ужасов с комедией и со сверхъестественными элементами. Там девочка приносит в школу пакет с пираньями...
Нападение было совершено посреди торжественной линейки. Во время выступления со сцены юноша достал нож, который пронес на мероприятие, несмотря на все заверения полиции, что порядок и безопасность линейки будет обеспечена полностью. Потом говорилось, что складной нож длиной 27 сантиметров мальчик прятал в носке.
На видео попал момент нападения. Парень скромно стоит во втором ряду, а во время выступления выпускников резко достает нож, приобнимает одноклассницу за шею сзади и всаживает оружие ей в шею. Девочки начинают истошно кричать, но от взрослых никакой реакции не следует... Директор школы, которая наблюдала за происходившим, просто стояла молча за тумбой.
Скрутили мальчика с ножом его же одноклассники.
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2
Что стало причиной? Неразделенная любовь или домашняя работа?
Раненая девочка на месте была осмотрена медиками. По их вердикту, в госпитализации пострадавшая школьница не нуждалась, а вот к юноше сразу же появились вопросы многочисленных спецслужб, следователей и полицейских.
Наши журналисты нашли 17-летнюю школьницу в кабинете главы Иловлинского района.
— Мы сидим и пьем с ней сейчас чай, — рассказал глава района Иван Гель. — Конечно, всем бы хотелось, чтобы ничего этого не случилось и выпускной прошел не так, как он прошел. Она сейчас в полном порядке, госпитализация ей не потребовалась, всё у нее хорошо.
Сама девочка поправила главу района.
— Физически я в порядке, морально — тяжело, — сообщила школьница.
На вопрос о том, что произошло на линейке и почему одноклассник поступил с ней так, девочка ответила, что сама до сих пор не понимает причины. Школьников, по ее словам, не связывали ни дружеские, ни романтические, ни даже товарищеские узы.
— Нам сейчас нужно, чтобы она о другом думала, — сказал Иван Гель. — Она у нас отличница и идет на медаль, уже через шесть дней у нее экзамен. Нам бы очень хотелось, чтобы она сдала всё хорошо и на отлично. Мы предлагали помощь, сказала: «Я всё сдам сама, я не зря все одиннадцать лет хорошо училась». Она у нас не отстает от старшей сестры. Сестра несколько лет назад сдала русский язык на 100 баллов. С мальчиком работают правоохранители. Мы не знаем причин его поступка. Но ни о какой любви речи не идет. Не надо этого.
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3
Что говорят правоохранительные органы?
Первыми официально прокомментировали происшествие на последнем звонке в Следственном комитете. Остальные органы и ведомства либо отмалчивались, либо ограничивались общими фразами: «Ведется проверка», «Выясняются обстоятельства» и так далее.
— По предварительным данным, 17-летний ученик одиннадцатого класса, находясь в школе, достал имевшийся при нем раскладной нож, которым нанес одно поверхностное ранение шеи 17-летней девочке, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Дарья Буянова. — Школьницу уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы для жизни и здоровья нет.
Позднее ситуацию прокомментировали и в прокуратуре.
— По предварительным данным, сегодня утром, примерно в 08:30, во время линейки возле здания школы в
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4
Что известно о нападавшем?
В прокуратуре сообщили, что на профилактических учетах школьник не состоял. Однако общие знакомые характеризуют мальчика нелестными эпитетами.
— Он ходил в школу с ножом, и его классная знала об этом, — рассказывают в Иловле. — При этом вел себя просто как неадекват, и все об этом знали.
Однако неизвестно, каким образом проявлялась «неадекватность».
Бабушка мальчика на звонки не отвечала. В то же время на страницы юноши в социальных сетях уже началась охота — со всей страны люди пишут школьнику грубости и угрозы.
Отмалчивается и директор школы, в которой произошло нападение. Она не сообщает ни о том, какие профилактические педагогические меры по недопущению подобных инцидентов принимались в учебном заведении, ни о том, почему первыми напавшего на девочку школьника скрутили именно дети, а не замершие в оцепенении взрослые.
— Без комментариев, — заявила директор школы.
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