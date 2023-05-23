«Он всё время ходил с ножом»: всё, что известно о нападении на школьницу во время последнего звонка под Волгоградом

17-летний одиннадцатиклассник из небольшого городка в 50 километрах от Волгограда 23 мая пришел в школу с раскладным ножом. Судя по его странице в социальной сети, он давно уже был увлечен американским сериалом «Уэнздей» — смесью фильма ужасов с комедией и со сверхъестественными элементами. Там девочка приносит в школу пакет с пираньями...



Нападение было совершено посреди торжественной линейки. Во время выступления со сцены юноша достал нож, который пронес на мероприятие, несмотря на все заверения полиции, что порядок и безопасность линейки будет обеспечена полностью. Потом говорилось, что складной нож длиной 27 сантиметров мальчик прятал в носке.

На видео попал момент нападения. Парень скромно стоит во втором ряду, а во время выступления выпускников резко достает нож, приобнимает одноклассницу за шею сзади и всаживает оружие ей в шею. Девочки начинают истошно кричать, но от взрослых никакой реакции не следует... Директор школы, которая наблюдала за происходившим, просто стояла молча за тумбой.



Скрутили мальчика с ножом его же одноклассники.