«Локтем за горло»: сибирячка обвинила вахтера Новосибирского зоопарка в нападении

— Истец сделала шаг вперед, чтобы всё-таки попытаться попасть в туалетную комнату, однако охранник произвел захват левой рукой, локтем за горло истца и потащил, угрожая нанесением удара правой рукой, — указано в иске. — Находясь в тамбуре, охранник отпустил истца.



Женщина попросила назвать должность и Ф. И. О. сотрудника, но он отказался. Посетительница зоопарка оторвала бейдж работника, после чего он якобы повалил женщину на пол. Проходящий мимо посетитель вступился за сибирячку, после чего сотрудник ее поднял и вызвал начальника отдела безопасности. Посетительницу проводили в туалет, а затем попросили пройти в помещение, где провели допрос.

