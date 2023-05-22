«Локтем за горло»: сибирячка обвинила вахтера Новосибирского зоопарка в нападении

Сибирячка обратилась в суд после посещения Новосибирского зоопарка
Детали происшествия указаны в карточке дела на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска. Дело поступило в суд в октябре 2022 года. Дата самого инцидента не указана. Напомним, что в Новосибирской области с 6 марта 2022 года отменили QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фитнес-центров, павильонов зоопарка и других.
В карточке указано, что женщина пришла в зоопарк с распечатанным QR-кодом с портала госуслуг. Его принял контролер на входе. Сибирячка зашла в павильон, где находится туалет, но ее остановил вахтер и потребовал предъявить QR-код. При считывании документ отобразился как недействующий. Со слов женщины, она попросила пропустить ее в уборную, но сотрудник отказал.
— Истец сделала шаг вперед, чтобы всё-таки попытаться попасть в туалетную комнату, однако охранник произвел захват левой рукой, локтем за горло истца и потащил, угрожая нанесением удара правой рукой, — указано в иске. — Находясь в тамбуре, охранник отпустил истца.
Женщина попросила назвать должность и
— Начальником отдела по безопасности был проведен с истцом допрос, в ходе которого были высказаны обвинения в хулиганстве и подделке QR-кода, а также угрозы о вызове полиции для разбора ситуации. Предъявленную вину сотрудниками МУП г. Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» истец не признает, QR-код был считан еще при входе в зоопарк, и никаких ошибок не было, — указано в документах.
Женщину отпустили и предложили продолжить прогулку по зоопарку, но она отказалась. В суде сибирячка потребовала взыскать компенсацию морального вреда в размере
В документах суда указано, что женщина обратилась в полицию, чтобы привлечь сотрудников зоопарка к административной ответственности, но производство дела прекратили из-за «отсутствия состава правонарушения». Между тем суд установил, что женщина пришла в зоопарк с действующим QR-кодом.
— Суд приходит к выводу о том, что довод истца о применении к ней третьим лицом физической силы не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения дела, поскольку он опровергается пояснениями третьего лица, материалами служебного расследования МУП Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» по обращению истца, показаниями свидетеля, — указано в документах. — Вместе с тем суд приходит к выводу, что ответчиком были оказаны истцу культурно-просветительские услуги, связанные с посещением ею зоопарка, ненадлежащего качества.
В результате суд взыскал с Новосибирского зоопарка в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере
НГС обратился к директору Новосибирского зоопарка Андрею Шило с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Несколько дней назад в Новосибирске женщина заявила, что подростки избили мужчину в Кировском районе. По ее словам, сибиряк был пьян, а один из подростков снимал нападение на камеру.