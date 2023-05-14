«Кто орал, кто плакал, кто не мог поверить»: что известно о 16-летней девочке, тело которой нашли на МЖК

В Новосибирске под окнами многоэтажки на МЖК нашли тело
Несколько лет назад умерла мама
Как сообщила НГС знакомая погибшей
— Было несколько мальчиков и девочек. У всех разные версии того, что произошло. Кто-то говорит, что она поссорилась с мальчиком, якобы они разговаривали на балконе, [Катя] облокотилась и упала, — сообщила НГС знакомая погибшей.
По ее словам, девочка упала на спину и еще была жива несколько минут. Также знакомая отметила, что несколько лет назад у Кати умерла мама, и она по ней сильно скучала.
«Кто плакал, кто не мог говорить»
Журналист НГС связался с очевидцем случившегося, который живет в доме, где проходили посиделки несовершеннолетних.
— Девочка была в гостях, в этой квартире живет ее подруга с мамой. Мама была на даче, а подростки устроили вечеринку. После инцидента все выбежали на улицу в изрядном опьянении: кто орал, кто плакал, кто не мог поверить. Я краем уха слышала допрос одного из них. Погибшая была из неблагополучной семьи. Родителей то ли нет, то ли лишены родительских прав. Девочку воспитывает бабушка.
Как объяснил НГС очевидец, до трагедии Катя жаловалась парню и рассказывала, что наблюдается у психолога. Выпивали подростки в этой квартире, по словам соседа, не первый раз.
Тело девочки нашли 6 мая под окнами десятиэтажки, сейчас следователи выясняются все обстоятельства случившегося.
Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирской области