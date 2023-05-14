«Кто орал, кто плакал, кто не мог поверить»: что известно о 16-летней девочке, тело которой нашли на МЖК

Несколько лет назад умерла мама

Как сообщила НГС знакомая погибшей 16-летней Кати (имя девочки изменено. — Прим. ред.), подростки собрались в квартире подруги на МЖК.

— Было несколько мальчиков и девочек. У всех разные версии того, что произошло. Кто-то говорит, что она поссорилась с мальчиком, якобы они разговаривали на балконе, [Катя] облокотилась и упала, — сообщила НГС знакомая погибшей.