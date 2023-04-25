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Сибирячка подожгла знакомую в подъезде многоэтажки на Народной

Уголовное дело уже дошло до суда

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Обвиняемую заключили под стражу

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Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело сибирячки, которая подожгла знакомую во время ссоры. Информация об этом появилась на сайте суда.

По данным уголовного дела, в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в квартире на улице Народной во время застолья между сибирячками возникла ссора.

— Обвиняемая схватила потерпевшую за волосы и с силой выволокла из квартиры в подъезд, после чего нашла в квартире пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила потерпевшую и подожгла ей волосы зажигалкой, — говорится в сообщении.

Потушить пламя потерпевшей помогли очевидцы. Женщину передали медикам. Обвиняемую заключили под стражу.

Ранее в Новосибирске в одном из домов Ленинского района парень прожег себе штаны «Сигналом охотника».

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