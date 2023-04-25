Сибирячка подожгла знакомую в подъезде многоэтажки на Народной

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело сибирячки, которая подожгла знакомую во время ссоры. Информация об этом появилась на сайте суда.



По данным уголовного дела, в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в квартире на улице Народной во время застолья между сибирячками возникла ссора.

