Сибирячка подожгла знакомую в подъезде многоэтажки на Народной

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело сибирячки, которая подожгла знакомую во время ссоры. Информация об этом появилась на сайте суда.
По данным уголовного дела, в ночь с 12 на
— Обвиняемая схватила потерпевшую за волосы и с силой выволокла из квартиры в подъезд, после чего нашла в квартире пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила потерпевшую и подожгла ей волосы зажигалкой, — говорится в сообщении.
Потушить пламя потерпевшей помогли очевидцы. Женщину передали медикам. Обвиняемую заключили под стражу.
Ранее в Новосибирске в одном из домов Ленинского района парень прожег себе штаны «Сигналом охотника».