Новосибирец поджег собственные штаны «Сигналом охотника» — момент попал на камеру видеонаблюдения

Вчера вечером, 18 ноября, в одном из домов Ленинского района парень прожег себе штаны «Сигналом охотника». Момент попал на камеру видеонаблюдения в лифте — его опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как пишут в сообществе, инцидент произошел на Забалуева, 30, в 3 подъезде. Двое парней зашли в лифт. В какой-то момент один из них случайно активировал пусковое устройство ПУ-3 и прожег себе штаны. После этого лифт заполнился густым дымом. Судя по кадрам с камеры, никто не пострадал.