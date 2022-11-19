Новосибирец поджег собственные штаны «Сигналом охотника» — момент попал на камеру видеонаблюдения

Вчера вечером, 18 ноября, в одном из домов Ленинского района парень прожег себе штаны «Сигналом охотника». Момент попал на камеру видеонаблюдения в лифте — его опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как пишут в сообществе, инцидент произошел на Забалуева, 30, в 3 подъезде. Двое парней зашли в лифт. В какой-то момент один из них случайно активировал пусковое устройство
В коммерческой жилищно-эксплуатационной компании «Горский», которая управляет домом, рассказали, что не знают об инциденте.
— Диспетчеры у нас не работают ночами, поэтому не знаю, — сказали в «Горском». Там добавили, что жители дома тоже не жаловались на хулиганов.
В начале ноября пьяный хулиган совершил налет на цех суши в Кировском районе. Мужчина оскорблял сотрудников и угрожал им поджогом. В доказательство своих намерений он бросил на пол несколько подожженных петард, после чего убежал и спрятался на соседней стройке.