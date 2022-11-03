20idei
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 61.62
eur 60.92
Тема дняОсвободившийся после 20 лет - о вербовке в ЧВК
Все новости
Все новости

Пьяный новосибирец бросил подожженные петарды в цех суши и убежал прятаться на стройку

Хулиган оскорблял сотрудников и угрожал поджогом

1 609
ds

Мужчина работает на соседней стройке

Поделиться

Вчера, 2 ноября, пьяный хулиган совершил налет на цех суши в Кировском районе. Мужчина оскорблял сотрудников и угрожал им поджогом.

В первый раз мужчина зашел в цех по производству суши в 16:21.

— Он оскорблял работающих там людей и угрожал поджогом здания. В доказательство своих намерений он бросил на пол несколько подожженных петард, после чего убежал и спрятался на соседней стройке, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Бойцы агентства приехали на место, по описанию нашли нарушителя и провели с ним беседу.

— Но в 17:14 хулиган снова вернулся в цех и продолжил свои хулиганские действия, — добавили в АБ «Гвардия».

Сотрудники ГБР задержали его. Выяснилось, что он работает на стройке по соседству, там же он прятался после первого визита в цех. Гвардейцы передали его руководителю.

В октябре НГС писал о том, что на рейсе до Новосибирска из Южно-Сахалинска связали авиадебошира, который нарушал порядок и использовал ненормативную лексику. Его доставили в дежурную часть.

По теме

ГБРОхранаПоджогХулиганство
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2