Пьяный новосибирец бросил подожженные петарды в цех суши и убежал прятаться на стройку
Хулиган оскорблял сотрудников и угрожал поджогом
Вчера, 2 ноября, пьяный хулиган совершил налет на цех суши в Кировском районе. Мужчина оскорблял сотрудников и угрожал им поджогом.
В первый раз мужчина зашел в цех по производству суши в 16:21.
— Он оскорблял работающих там людей и угрожал поджогом здания. В доказательство своих намерений он бросил на пол несколько подожженных петард, после чего убежал и спрятался на соседней стройке, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Бойцы агентства приехали на место, по описанию нашли нарушителя и провели с ним беседу.
— Но в 17:14 хулиган снова вернулся в цех и продолжил свои хулиганские действия, — добавили в АБ «Гвардия».
Сотрудники ГБР задержали его. Выяснилось, что он работает на стройке по соседству, там же он прятался после первого визита в цех. Гвардейцы передали его руководителю.
В октябре НГС писал о том, что на рейсе до Новосибирска из Южно-Сахалинска связали авиадебошира, который нарушал порядок и использовал ненормативную лексику. Его доставили в дежурную часть.