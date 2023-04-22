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Два человека погибли в аварии под Новосибирском — автомобиль перевернулся в кювет

Авария произошла в Колыванском районе, а погибшим было больше 80 лет

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Автомобиль опрокинулся в кювет, заполненный водой

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Утром 22 апреля в аварии возле села Королевка погибли два человека — их автомобиль опрокинулся в кювет.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло около 07:50 утра.

— Мужчина 1941 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2121, двигался по автодороге межмуниципального значения со стороны села Пихтовка в направлении села Королевка. По предварительным данным, у дома 3 села Королевка мужчина не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый кювет по ходу своего движения, — сообщили в ведомстве.

И водитель, и его пассажирка 1940 года рождения погибли. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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