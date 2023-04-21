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Спецоперация на Украине

«Трясло, как при землетрясении». В Белгороде прогремел взрыв, на улице образовалась воронка

Машину, стоявшую там, ударной волной закинуло на крышу супермаркета

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Фото воронки

Фото воронки

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В ночь на 21 апреля в Белгороде прогремел сильный взрыв. На улице образовалась воронка.

Как пишет телеграм-канал Mash, повреждены несколько автомобилей, в домах выбиты окна. О пострадавших не сообщается.

— Местные говорят, Местные говорят, что слышали громкий звук, после чего трясло, как при землетрясении. Огромная воронка образовалась на перекрёстке Ватутина-Губкина после взрыва, — рассказал канал.

Baza добавляет, что в одной из квартир «обнаружили осколки снаряда». По информации Baza, дом эвакуирован, а одну из машин неподалеку ударной волной закинуло на крышу супермаркета.

Машина на местной «Пятерочке»

Машина на местной «Пятерочке»

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Официальных комментариев о ЧП пока нет.

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