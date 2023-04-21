«Трясло, как при землетрясении». В Белгороде прогремел взрыв, на улице образовалась воронка

В ночь на 21 апреля в Белгороде прогремел сильный взрыв. На улице образовалась воронка.
Как пишет телеграм-канал Mash, повреждены несколько автомобилей, в домах выбиты окна. О пострадавших не сообщается.
— Местные говорят, Местные говорят, что слышали громкий звук, после чего трясло, как при землетрясении. Огромная воронка образовалась на перекрёстке Ватутина-Губкина после взрыва, — рассказал канал.
Baza добавляет, что в одной из квартир «обнаружили осколки снаряда». По информации Baza, дом эвакуирован, а одну из машин неподалеку ударной волной закинуло на крышу супермаркета.
Официальных комментариев о ЧП пока нет.