«Матерился и требовал фруктов»: пассажир из бизнес-класса бегал полуголым в самолете из Пхукета

В аэропорту Красноярска задержали пьяного мужчину, который летел рейсом из Пхукета. Как рассказали в транспортной полиции, пассажир бизнес-класса снял футболку, мешал пассажирам и ходил по салону. Мужчина был пьян: он громко матерился, грубил другим людям и агрессивно отвечал бортпроводникам, которые просили его успокоиться.
— Ты че, хочешь мне сказать, что я не буду летать в бизнес-классе? — говорит мужчина на видео и требует принести ему фруктов.
Мужчина продолжал ходить по салону во время снижения и посадки, что было опасно для него и других пассажиров. В итоге экипаж вызвал к самолету полицию. В аэропорту мужчину задержали: дебоширом оказался
— А почему вы были без верхней одежды?
— Чего?
— Без футболки почему вы были?
— Кто это сказал? — возмутился мужчина и потом ответил, что снял футболку, потому что в самолете «было очень жарко».
Алкотестер показал у мужчины легкую степень опьянения. На него выписали два протокола: за появление пьяным в общественном месте и за невыполнение требований экипажа.
Транспортные полицейские задержали нарушителя порядка и доставили его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование установило у задержанного легкую степень алкогольного опьянения. Ему грозит до
В феврале пьяный новосибирец устроил дебош на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург. Он несколько раз ударил в спину бортпроводника.