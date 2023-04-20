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«Матерился и требовал фруктов»: пассажир из бизнес-класса бегал полуголым в самолете из Пхукета

Мужчину задержала полиция в аэропорту Красноярска

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Алкотестер показал у мужчины легкую степень опьянения

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В аэропорту Красноярска задержали пьяного мужчину, который летел рейсом из Пхукета. Как рассказали в транспортной полиции, пассажир бизнес-класса снял футболку, мешал пассажирам и ходил по салону. Мужчина был пьян: он громко матерился, грубил другим людям и агрессивно отвечал бортпроводникам, которые просили его успокоиться.

— Ты че, хочешь мне сказать, что я не буду летать в бизнес-классе? — говорит мужчина на видео и требует принести ему фруктов.

Мужчина продолжал ходить по салону во время снижения и посадки, что было опасно для него и других пассажиров. В итоге экипаж вызвал к самолету полицию. В аэропорту мужчину задержали: дебоширом оказался 43-летний петербуржец. Он заявил полицейским, что не понимает, почему его задержали.

— А почему вы были без верхней одежды?

— Чего?

— Без футболки почему вы были?

— Кто это сказал? — возмутился мужчина и потом ответил, что снял футболку, потому что в самолете «было очень жарко».

Алкотестер показал у мужчины легкую степень опьянения. На него выписали два протокола: за появление пьяным в общественном месте и за невыполнение требований экипажа.


Транспортные полицейские задержали нарушителя порядка и доставили его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование установило у задержанного легкую степень алкогольного опьянения. Ему грозит до 7 тысяч рублей штрафа или административный арест.

В феврале пьяный новосибирец устроил дебош на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург. Он несколько раз ударил в спину бортпроводника.

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