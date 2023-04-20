«Матерился и требовал фруктов»: пассажир из бизнес-класса бегал полуголым в самолете из Пхукета

Мужчина продолжал ходить по салону во время снижения и посадки, что было опасно для него и других пассажиров. В итоге экипаж вызвал к самолету полицию. В аэропорту мужчину задержали: дебоширом оказался 43-летний петербуржец. Он заявил полицейским, что не понимает, почему его задержали.

— А почему вы были без верхней одежды?

— Чего?

— Без футболки почему вы были?

— Кто это сказал? — возмутился мужчина и потом ответил, что снял футболку, потому что в самолете «было очень жарко».