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Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге задержали

В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский

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Взрыв произошёл вчера вечером

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Следственный комитет РФ сообщил, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками ведомства совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова.

По информации «Фонтанки», Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошёл вчера вечером, 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 30 человек пострадали. По основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница встречи (Дарья Трепова) подарила Татарскому. В отдельном материале мы подробно рассказали о случившемся взрыве и его последствиях, а также следили за всеми новостями в режиме онлайн.

Санкт-ПетербургВзрывВладлен ТатарскийДарья Трепова
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