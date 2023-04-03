Подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге задержали

Следственный комитет РФ сообщил, что по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками ведомства совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова.
По информации «Фонтанки», Дарья Трепова задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. Утром стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск.
Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошёл вчера вечером, 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 30 человек пострадали. По основной версии, бомбу пронесли в гипсовой статуэтке, которую участница встречи (Дарья Трепова) подарила Татарскому. В отдельном материале мы подробно рассказали о случившемся взрыве и его последствиях, а также следили за всеми новостями в режиме онлайн.