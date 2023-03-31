Учеба и семья: двое детей, которым не было 14 лет, за год покончили с собой в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2022 году двое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет покончили с собой. Эти данные приводятся в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
Как ранее сообщал прокурор региона, всего в НСО зафиксирован 21 подростковый суицид — такие же сведения опубликовала детский омбудсмен:
— Из них 14 юношей и 7 девушек. 11 жителей города Новосибирска.
При этом в 2021 году уполномоченная по правам ребенка в НСО сообщала о 15 суицидах среди несовершеннолетних, а в 2020-м — о 16 суицидах.
В докладе также приводятся данные о суицидальном поведении подростков. В 2022 году выявили 168 суицидальных попыток, 216 случаев самоповреждений и 188 случаев суицидальных намерений.
— В качестве основных психологических факторов суицидального поведения у подростков отмечаются проблемы идентичности (негативный образ себя, идентификация себя с ролью плохого), переживание внутриличностных конфликтов, глубокого чувства неполноценности, фрустрация признания, самовыражения и самореализации, — отмечает Надежда Болтенко.
Есть и семейные факторы — это воспитание одним родителем, ограниченный круг общения и досуговой деятельности, низкий уровень академической успеваемости или ее ухудшение в течение определенного периода, неудовлетворенность достижениями в учебной деятельности, обрыв социальных связей, прежних увлечений и переезд.
— По всем фактам летальных случаев в 2022 году организованы выезды членов межведомственной рабочей группы в муниципальные образования, заседания муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, — говорится в докладе.
В начале марта стало известно о том, что 14-летний школьник покончил с собой под Новосибирском. Вот что мы выяснили об этой трагедии.