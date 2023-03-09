В Нижневартовске мужчина заперся с ребенком в квартире и угрожает суицидом. Что известно на данный момент

В Нижневартовске на улице Северной мужчина закрылся вместе с ребёнком в квартире — он не открывает дверь и угрожает. Об этом сообщили в управлении МВД по ХМАО, отметив, что вызов поступил от его жены. В телеграм-канале UralMash говорилось о том, что мужчина стрелял по людям из окна квартиры (прохожие слышали не менее восьми выстрелов), но в полиции опровергли эту информацию. По словам пресс-службы ведомства, мужчина стрелял в воздух, когда сотрудники полиции пытались вскрыть квартиру.