В Нижневартовске мужчина заперся с ребенком в квартире и угрожает суицидом. Что известно на данный момент

В Нижневартовске на улице Северной мужчина закрылся вместе с ребёнком в квартире — он не открывает дверь и угрожает. Об этом сообщили в управлении МВД по ХМАО, отметив, что вызов поступил от его жены. В телеграм-канале UralMash говорилось о том, что мужчина стрелял по людям из окна квартиры (прохожие слышали не менее восьми выстрелов), но в полиции опровергли эту информацию. По словам пресс-службы ведомства, мужчина стрелял в воздух, когда сотрудники полиции пытались вскрыть квартиру.
— На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы. Пострадавших нет, — добавили в пресс-службе.
Эвакуированы три подъезда дома, где заперся стрелок с сыном. Информацию об эвакуации соседних домов и оцеплении двора в полиции пока не подтверждают.
Стрелок уже выдвинул требования — он сообщил, что будет говорить с главой СК Александром Бастрыкиным. В Telegram-каналах Нижневартовска распространяется информация, что запершийся с сыном мужчина и открывший стрельбу может быть сотрудником мэрии города — заместителем начальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества администрации Владимиром Широковым. В мэрии города опровергли эту информацию.
— В некоторых СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина, является сотрудником администрации города. Данные сведения не соответствуют действительности, — сообщили в администрации.
По предварительным данным, ребенок, которого отец удерживает в квартире в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, не ранен. Сотрудники силовых структур наблюдают за ним по установленной в квартире веб-камере, сообщила ТАСС детский омбудсмен по региону Людмила Низамова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Нижневартовске, статья пока не известна. Также проверку по факту стрельбы в Нижневартовске организовала прокуратура. На месте происшествия находится глава города Дмитрий Кощенко.
Подробно о происходящем рассказывают в онлайн-трансляции наши коллеги из 86.RU.