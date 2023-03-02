Путин назвал диверсию в Брянской области терактом

Президент России Владимир Путин во время телемоста с Пятигорском, где проходят мероприятия в честь Года педагога и наставника, высказался по поводу произошедшего в Брянской области, куда сегодня проникли украинские диверсанты. Глава государства назвал это событие терактом.
— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети! «Нива» обычная. Открыли огонь по ней. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас своей исторической памяти, своей истории, своих традиций, своего языка, — заявил Путин.
Президент должен был лично присутствовать на мероприятии в Ставропольском крае, но из-за случившегося в Брянской области остался в Кремле, организовав телемост с Пятигорском. Всю информацию о происходящем в Брянской области мы собираем в онлайн-трансляции.