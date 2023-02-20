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Тема дняНаказание за преступление 10-летней давности
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Следователи показали фото с места жесткой посадки в Кузбассе, где погиб человек

Возбуждено уголовное дело

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Следователи показали фото с места происшествия

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В Кемеровской области следователи завели уголовное дело после жесткой посадки вертолета АС-350 Еврокоптер. По первоначальной информации был вертолет Ми-8 и 10 человек на борту. Сейчас стало известно, что приземлился вертолет АС-350 Еврокоптер, а пассажиров на борту было 6

— 20 февраля 2023 года в дневное время воздушное судно АС-350 Еврокоптер с 6 пассажирами на борту совершило аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. По предварительным данным в результате авиационного происшествия погиб 1 человек, — сообщили следователи на транспорте.

Как сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Расследование продолжается.

По данным телеграм-канала 112, на вертолете летели сноубордисты с базы отдыха «Озерки». Пилот находится в тяжелом состоянии в больнице.

В конце 2022 года в Томской области вертолет Ми-8Т с пассажирами получил повреждения, когда выруливал с места стоянки для взлета.

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