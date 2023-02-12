Спасатели МАСС: уцелевшие подъезды в доме на Линейной грозят обрушиться в любой момент

Подъезды в доме №39 по улице Линейной, поврежденные в результате взрыва бытового газа 9 февраля, могут обрушиться, сообщили спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Сотрудники МАСС продолжают работать на месте трагедии: 11 февраля они обеспечивали безопасность работы газовой службы «Новосибирскоблгаз». Также некоторым собственникам спасатели помогли доставать личные вещи из квартир через окна, используя при этом автовышку. Вечером МАСС обеспечил освещение работ на месте ЧП.
- При разборе завалов некоторые плиты, уцелевших 1 и 2 подъездов начали расходиться и существует вероятность их обрушения. Работы осуществляются с осуществлением всех мер безопасности, - сообщили в службе.
Силовики задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна: за несколько дней до ЧП они под видом работников газовой службы обходили квартиры и навязывали ремонт газового оборудования. По версии следствия, их действия могли повлечь за собой утечку газа и последующий взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На время расследования обоих отправили в СИЗО.