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Тема дняГлыба льда упала с балкона на женщину
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На Геодезической глыба льда упала с козырька балкона на женщину

Сибирячка получила травмы

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Инцидент произошел в Ленинском районе

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Сибирячка пострадала от падения наледи на улице Геодезической, 1 в Ленинском районе Новосибирска. О происшествии стало известно на аппаратном совещании при мэре Новосибирска Анатолии Локте сегодня, 7 февраля.

— Произошло падение наледи на женщину с козырька балкона на пятом этаже. Травму получила, — объяснил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

Также он сообщил, что в Калининском районе очистка снега с крыши больницы № 25 двумя мужчинами закончилась их падением.

— Травмы — перелом лодыжки. Мужчины доставлены для оказания медицинской помощи, — добавил чиновник.

В марте прошлого года с крыши дома на Карла Маркса, 12 в Новосибирске на 51-летнюю женщину упала глыба льда — инцидент попал на видео.

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