На Геодезической глыба льда упала с козырька балкона на женщину

Сибирячка пострадала от падения наледи на улице Геодезической, 1 в Ленинском районе Новосибирска. О происшествии стало известно на аппаратном совещании при мэре Новосибирска Анатолии Локте сегодня, 7 февраля.
— Произошло падение наледи на женщину с козырька балкона на пятом этаже. Травму получила, — объяснил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
Также он сообщил, что в Калининском районе очистка снега с крыши больницы
— Травмы — перелом лодыжки. Мужчины доставлены для оказания медицинской помощи, — добавил чиновник.
В марте прошлого года с крыши дома на Карла Маркса, 12 в Новосибирске на