Полиция ищет водителя Hyundai, наехавшего на двух школьников в Новосибирске

В Новосибирске вечером 23 января водитель автомобиля Hyundai едва не сбил двух детей. Теперь его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.



Инцидент произошел в районе пересечения улиц Дуси Ковальчук и Дачной. На записи с камеры наблюдения видно, что подростки дожидались зеленого сигнала светофора, чтобы начать переходить улицу. Водитель Hyundai завершал проезд перекрестка и на пешеходный переход выехал уже на красный свет. Автомобиль едва не сбил школьников: дети успели вовремя отпрыгнуть, а затем перешли дорогу.

