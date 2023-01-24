Полиция ищет водителя Hyundai, наехавшего на двух школьников в Новосибирске

В Новосибирске вечером 23 января водитель автомобиля Hyundai едва не сбил двух детей. Теперь его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в районе пересечения улиц Дуси Ковальчук и Дачной. На записи с камеры наблюдения видно, что подростки дожидались зеленого сигнала светофора, чтобы начать переходить улицу. Водитель Hyundai завершал проезд перекрестка и на пешеходный переход выехал уже на красный свет. Автомобиль едва не сбил школьников: дети успели вовремя отпрыгнуть, а затем перешли дорогу.
«Комсомольская правда» со ссылкой на мать одного из детей сообщает, что машина «задела» одного, а другому «переехала ногу». Водитель в свою очередь вышел из авто, поправил зеркало и отправился дальше.
В ГИБДД происшествие квалифицировали как наезд.
— Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту наезда на несовершеннолетних сотрудники ГИБДД ориентированы на установление личности водителя и привлечения его к административной ответственности, — сообщили в отделении пропаганды новосибирского управления ГИБДД.
В Новосибирске полицейские продолжают искать другого водителя, сбившего двух подростков в Кировском районе. В этом случае инспекторам не известна даже марка автомобиля.