СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 68.63
eur 74.73
Тема дняРозыск водителя, который наехал на двух школьников
Все новости
Все новости

Полиция ищет водителя Hyundai, наехавшего на двух школьников в Новосибирске

Автомобилист не пропустил двух детей, которые шли на зеленый сигнал светофора

2 293

Водитель уехал с места происшествия, его ищут сотрудники ГИБДД

Поделиться

В Новосибирске вечером 23 января водитель автомобиля Hyundai едва не сбил двух детей. Теперь его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Дуси Ковальчук и Дачной. На записи с камеры наблюдения видно, что подростки дожидались зеленого сигнала светофора, чтобы начать переходить улицу. Водитель Hyundai завершал проезд перекрестка и на пешеходный переход выехал уже на красный свет. Автомобиль едва не сбил школьников: дети успели вовремя отпрыгнуть, а затем перешли дорогу.

«Комсомольская правда» со ссылкой на мать одного из детей сообщает, что машина «задела» одного, а другому «переехала ногу». Водитель в свою очередь вышел из авто, поправил зеркало и отправился дальше.

В ГИБДД происшествие квалифицировали как наезд.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту наезда на несовершеннолетних сотрудники ГИБДД ориентированы на установление личности водителя и привлечения его к административной ответственности, — сообщили в отделении пропаганды новосибирского управления ГИБДД.

В Новосибирске полицейские продолжают искать другого водителя, сбившего двух подростков в Кировском районе. В этом случае инспекторам не известна даже марка автомобиля.

По теме

Проехал на красныйСбили детейШкольникиРозыск полиции
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter