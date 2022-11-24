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Тема дняСмертельное ДТП с ВАЗом и «Хондой»
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На пешеходном переходе в Новосибирске сбили двух школьников: водитель скрылся

ГИБДД ищет очевидцев ДТП

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Авария произошла на улице Бронной

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Водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Авария произошла сегодня, 24 ноября, в 08:30 на улице Бронной в Кировском районе.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны улицы Чистякова. Он не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В результате ДТП пострадали 13-летний и 14-летний пешеходы. Они с травмами доставлены в лечебное учреждение. ГИБДД ведет розыск водителя.

Всем кто обладает какой-либо информацией по ДТП просят сообщить ее в дежурную часть по телефонам: 232-23-51, 232-23-21.

В начале ноября в микрорайоне Подгорный в Искитиме 70-летний водитель Honda CR-V на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину с двумя детьми, которая вела дочерей в садик. 2-летняя девочка, которая была на руках у матери, скончалась на месте происшествия. Женщину и ее 4-летнюю дочь госпитализировали, но они скончались в больнице.

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