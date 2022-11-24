На пешеходном переходе в Новосибирске сбили двух школьников: водитель скрылся

В начале ноября в микрорайоне Подгорный в Искитиме 70-летний водитель Honda CR-V на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину с двумя детьми, которая вела дочерей в садик. 2-летняя девочка, которая была на руках у матери, скончалась на месте происшествия. Женщину и ее 4-летнюю дочь госпитализировали, но они скончались в больнице.

