На пешеходном переходе в Новосибирске сбили двух школьников: водитель скрылся

Водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Авария произошла сегодня, 24 ноября, в 08:30 на улице Бронной в Кировском районе.
— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Бронной со стороны улицы Чистякова. Он не предоставил преимущество и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
В результате ДТП пострадали
Всем кто обладает какой-либо информацией по ДТП просят сообщить ее в дежурную часть по телефонам:
В начале ноября в микрорайоне Подгорный в Искитиме