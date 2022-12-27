Фигурантов дела о гибели туристов на Камчатке перевели из СИЗО под домашний арест

Городской суд Петропавловска-Камчатского перевел под домашний арест главу новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанов и барнаульского гида Ивана Алабугина из СИЗО под домашний арест. Мужчины проходят обвиняемыми по уголовному делу о гибели туристов на камчатском вулкане.
Следователи выступили с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, но суд отказал, сообщает «Ъ-Сибирь». В результате Степанова и Алабугина перевели под домашний арест. Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
Информацию редакции НГС подтвердил руководитель федерации альпинизма Алтайского края Антон Лежнев. Супруга Ивана Алабугина в беседе с корреспондентом отметила, что ее супруг на время расследования будет оставаться в Петропавловске-Камчатском.
Московский адвокат Андрея Степанова Виталий Кулапов отказался комментировать ситуацию.
Трагедия произошла 3 сентября во время восхождения группы из 10 туристов и двух гидов на вулкан Ключевская сопка. По версии следствия, в процессе спуска по скалистому участку на высоте около 4400 метров восемь туристов и один гид сорвались вниз. Пять человек погибли сразу, еще четверо в течение трех последующих дней.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть нескольких человек»). 7 сентября суд в Новосибирске арестовал организатора восхождения — директора турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова. Во время следствия выяснилось, что компания не заключила трудовые договоры с гидами, которые работали на маршруте. В середине ноября на Камчатке был задержан и арестован выживший гид Иван Алабугин. Обоих отправили в следственный изолятор.