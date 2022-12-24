В Кемерове сгорел дом престарелых: смотрим фото с места пожара

Ночью на 24 декабря в Кемерове сгорел дом престарелых, в котором, по последним данным, погибли 20 постояльцев. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Что сейчас происходит на месте сгоревшего приюта, смотрите в фоторепортаже корреспондента наших коллег с NGS42.RU.

