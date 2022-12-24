В Кемерове сгорел дом престарелых: смотрим фото с места пожара

Ночью на 24 декабря в Кемерове сгорел дом престарелых, в котором, по последним данным, погибли 20 постояльцев. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Что сейчас происходит на месте сгоревшего приюта, смотрите в фоторепортаже корреспондента наших коллег с NGS42.RU.
В правоохранительных органах сообщили, что пожар в двухэтажном доме на Таврической улице начался из-за неправильного использования печи. В сгоревшем здании неофициально находился приют для престарелых бездомных, которым руководил пастор евангельской христианской церкви в Гурьевске.
В МЧС рассказали, что число погибших выросло до 20 человек. При этом спасатели продолжают разбор завалов.
В центре медицины катастроф NGS42.RU сообщили, что в больницы Кемерова были увезены шесть пострадавших, в том числе четверо с отравлениями продуктами горения легкой степени, их отправили на амбулаторное лечение и передали социальной службе. Еще два человека госпитализированы в ожоговый центр.
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