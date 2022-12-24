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В Кемерове сгорел дом престарелых: смотрим фото с места пожара

Погибли 20 постояльцев

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Спасатели находят новые тела погибших при пожаре в приюте

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Ночью на 24 декабря в Кемерове сгорел дом престарелых, в котором, по последним данным, погибли 20 постояльцев. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Что сейчас происходит на месте сгоревшего приюта, смотрите в фоторепортаже корреспондента наших коллег с NGS42.RU.

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В правоохранительных органах сообщили, что пожар в двухэтажном доме на Таврической улице начался из-за неправильного использования печи. В сгоревшем здании неофициально находился приют для престарелых бездомных, которым руководил пастор евангельской христианской церкви в Гурьевске.

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В МЧС рассказали, что число погибших выросло до 20 человек. При этом спасатели продолжают разбор завалов.

Пока наши корреспонденты находятся на месте происшествия, спасатели раскопали тело еще одного погибшего

Пока наши корреспонденты находятся на месте происшествия, спасатели раскопали тело еще одного погибшего

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В центре медицины катастроф NGS42.RU сообщили, что в больницы Кемерова были увезены шесть пострадавших, в том числе четверо с отравлениями продуктами горения легкой степени, их отправили на амбулаторное лечение и передали социальной службе. Еще два человека госпитализированы в ожоговый центр.

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Наша редакция в режиме онлайн собирает всё, что известно о пожаре в доме престарелых.

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