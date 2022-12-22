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«Накрыли тряпками»: на дороге в Кировском районе нашли тело мужчины

Умершего человека заметили на проезжей части

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Читатель НГС заметил тело рано утром

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Сегодня, 22 декабря, в Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко нашли труп мужчины. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Как сообщил читатель НГС, тело человека он увидел на дороге напротив областной больницы по адресу Немировича-Данченко, 130.

— Возле парковки на проезжей части лежит труп, подъехала машина полиции, накрыли тряпками, — рассказал читатель.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что на данном месте было найдено тело мужчины. На месте работали сотрудники скорой и полиции.

— Медицинские работники констатировали смерть гражданина. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер, человеку, вероятно, стало плохо, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Недавно мы писали о том, что в Советском районе рядом с многоэтажным домом нашли тело 33-летнего мужчины. После случившегося следователи начали проверку.

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