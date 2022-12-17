На Гусинобродском шоссе загорелась фура — на видео попал столб черного дыма

Днем 17 декабря в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась фура. Проезжающие мимо водители засняли пожар.
Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов дежурному поступил в 12:48.
— 13:03 — локализация, 13:04 — ликвидация открытого горения, 13:26 — горение полностью ликвидировано, — сообщили спасатели.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра, поврежден моторный отсек и обшивка кабины. Водитель был на месте, не пострадал.
Утром 10 декабря на улице Покрышкина в районе площади Маркса в Новосибирске сгорел пазик.