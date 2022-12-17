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На Гусинобродском шоссе загорелась фура — на видео попал столб черного дыма

Водитель был на месте пожара

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Вызов в МЧС о горящей фуре поступил в 12:48

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Днем 17 декабря в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась фура. Проезжающие мимо водители засняли пожар.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов дежурному поступил в 12:48.

— 13:03 — локализация, 13:04 — ликвидация открытого горения, 13:26 — горение полностью ликвидировано, — сообщили спасатели.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра, поврежден моторный отсек и обшивка кабины. Водитель был на месте, не пострадал.

Утром 10 декабря на улице Покрышкина в районе площади Маркса в Новосибирске сгорел пазик.

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