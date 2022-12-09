В Москве горит МЕГА, часть здания обрушилась

В МЕГА Химки загорелся гипермаркет OBI, из-за чего заполыхал весь торговый центр. Как сообщает МЧС РФ, изначально площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров. На момент публикации она увеличилась до 17 тысяч.
— На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении МЧС.
В крыле, где начался пожар, находились мебель и деревянные сооружения. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, начались взрывы газовых баллонов и банок с красками.
Экстренные службы сообщают, что в гипермаркете OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров.
— Тушение осложняются конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой, — сообщает МЧС. — Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь.
В экстренных службах РИА Новости рассказали, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог. По другой версии, возгорание могло появиться из-за короткого замыкания.
Обновлено в 07:57 мск.
РБК опубликовало видео, на котором видно, что торговый центр «МЕГА Химки» сгорел почти дотла. От него остались только фрагменты стен и вывеска.
Обновлено в 08:32 мск.
Telegram-канал 112 сообщает, что во время пожара в гипермаркете OBI погиб охранник.
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