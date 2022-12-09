В Москве горит МЕГА, часть здания обрушилась

В МЕГА Химки загорелся гипермаркет OBI, из-за чего заполыхал весь торговый центр. Как сообщает МЧС РФ, изначально площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров. На момент публикации она увеличилась до 17 тысяч.



— На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении МЧС.