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В Москве горит МЕГА, часть здания обрушилась

Торговый центр сгорел почти дотла

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Жильцы ближайших домов сняли пожар на видео

Видео: Baza / T.me

В МЕГА Химки загорелся гипермаркет OBI, из-за чего заполыхал весь торговый центр. Как сообщает МЧС РФ, изначально площадь пожара составляла 7 тысяч квадратных метров. На момент публикации она увеличилась до 17 тысяч.

— На месте работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств. В готовность приведена авиация МЧС России. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении МЧС.

В крыле, где начался пожар, находились мебель и деревянные сооружения. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, начались взрывы газовых баллонов и банок с красками.

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Видео: Baza / T.me

Экстренные службы сообщают, что в гипермаркете OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров.

— Тушение осложняются конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой, — сообщает МЧС. — Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь.

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Видео: МЧС России / T.me

В экстренных службах РИА Новости рассказали, что в качестве основной версии пожара рассматривается поджог. По другой версии, возгорание могло появиться из-за короткого замыкания.

Обновлено в 07:57 мск.

РБК опубликовало видео, на котором видно, что торговый центр «МЕГА Химки» сгорел почти дотла. От него остались только фрагменты стен и вывеска.

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Видео: РБК / T.me

Обновлено в 08:32 мск.

Telegram-канал 112 сообщает, что во время пожара в гипермаркете OBI погиб охранник.

Наши московские коллеги MSK1.RU ведут онлайн-репортаж: все подробности пожара ищите тут.

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