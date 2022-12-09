Пытался повернуть и врезался в «Тойоту»: 41-летний водитель погиб под Новосибирском

Вчера, 8 декабря, в 16:45 недалеко от поселка Мичуринский в Новосибирском районе столкнулись автомобили «Тойота». В результате погиб водитель, который был за рулем «Тойота-Корона-Премия».
— 41-летний мужчина двигался по дороге без названия со стороны территории завода «Академ-Лазер». Он начал поворачивать на улицу проезд Автомобилистов и не уступил дорогу «Тойоте-Королла», — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
После столкновения автомобилей мужчина скончался на месте ДТП.
Ранее в ГИБДД рассказали подробности аварии с такси, которая произошла поздно вечером 6 декабря в Дзержинском районе Новосибирска. В ДТП погибла