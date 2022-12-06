Под Новосибирском полиция нашла маленького мальчика — он был один на улице

На этой неделе в Бердске сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнего мальчика одного на улице. Ребенка доставили в больницу для осмотра.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, несовершеннолетнего ребенка обнаружили в Бердске 4 декабря около подъезда одного из домов. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции выезжали на место, после чего доставили ребенка в больницу для осмотра.
— На учете семья не стоит, — отметили в пресс-службе.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства этого происшествия.
Недавно мы писали о том, что 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку в школе в Новосибирской области. Травмированное предплечье зашивали под общим наркозом. После случившегося сотрудники полиции начали проверку.