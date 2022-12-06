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Под Новосибирском полиция нашла маленького мальчика — он был один на улице

Ребенка доставили в больницу для осмотра

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Семья ребенка на учете не состоит

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На этой неделе в Бердске сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнего мальчика одного на улице. Ребенка доставили в больницу для осмотра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, несовершеннолетнего ребенка обнаружили в Бердске 4 декабря около подъезда одного из домов. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции выезжали на место, после чего доставили ребенка в больницу для осмотра.

— На учете семья не стоит, — отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства этого происшествия.

Недавно мы писали о том, что 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку в школе в Новосибирской области. Травмированное предплечье зашивали под общим наркозом. После случившегося сотрудники полиции начали проверку.

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