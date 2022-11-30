Двум пассажиркам стало плохо в самолете из Новосибирска — как им помогли врачи на борту

Новосибирские врачи Виталий Дубов и Сергей Дубов оказали экстренную медицинскую помощь во время полета двум пассажиркам самолета, который летел из Новосибирска во Владивосток. Как сообщили в телеграм-канале Минздрава Приморья, инцидент произошел
Врачи отправлялись на профессиональную конференцию. После взлета авиалайнера самочувствие одной из пассажирок в салоне резко ухудшилось. Оказалось, что у нее случилась передозировка лекарством — нитроглицерином.
— Сложность ситуации состояла в том, что пациентка находилась в состоянии оглушения, при расспросе знакомых выяснилось, что она также страдает сахарным диабетом, а среди лекарств оказались сахароснижающие средства, — цитирует Минздрав Приморья Виталия Дубова.
Врачи привели женщину в чувство, но спустя 10 минут еще одной пассажирке стало плохо на борту. У женщины произошел обморок. Врачи оказали ей помощь и привели в чувство.
Самолету не пришлось совершать экстренную посадку, борт приземлился во Владивостоке.
Ранее пассажиру рейса из Новосибирска во Владивосток тоже стало плохо на борту. Самолет экстренно сел в Благовещенске.