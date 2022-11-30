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Двум пассажиркам стало плохо в самолете из Новосибирска — как им помогли врачи на борту

Авиалайнер благополучно добрался во Владивосток без экстренной посадки

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Женщинам по очереди стало плохо в салоне самолета

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Новосибирские врачи Виталий Дубов и Сергей Дубов оказали экстренную медицинскую помощь во время полета двум пассажиркам самолета, который летел из Новосибирска во Владивосток. Как сообщили в телеграм-канале Минздрава Приморья, инцидент произошел 27 ноября.

Врачи отправлялись на профессиональную конференцию. После взлета авиалайнера самочувствие одной из пассажирок в салоне резко ухудшилось. Оказалось, что у нее случилась передозировка лекарством — нитроглицерином.

— Сложность ситуации состояла в том, что пациентка находилась в состоянии оглушения, при расспросе знакомых выяснилось, что она также страдает сахарным диабетом, а среди лекарств оказались сахароснижающие средства, — цитирует Минздрав Приморья Виталия Дубова.

Врачи привели женщину в чувство, но спустя 10 минут еще одной пассажирке стало плохо на борту. У женщины произошел обморок. Врачи оказали ей помощь и привели в чувство.

Самолету не пришлось совершать экстренную посадку, борт приземлился во Владивостоке.

Ранее пассажиру рейса из Новосибирска во Владивосток тоже стало плохо на борту. Самолет экстренно сел в Благовещенске.

ВладивостокСамолетБольной пассажир
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