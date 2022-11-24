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Пассажиру стало плохо на рейсе до Новосибирска: самолет экстренно сел в Благовещенске

Борт уже готовится продолжить путь по маршруту

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Борт должен прилететь в Новосибирск, но позже

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Самолет авиакомпании S7, который вылетел сегодня, 24 ноября, из Владивостока в Новосибирск, сел в аэропорту Благовещенска. Экстренные меры экипажу пришлось предпринимать из-за пассажира.

— Самолет вылетел из Владивостока, и в пути поступила информация, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Поэтому экипаж принял решение развернуться и приземлиться на ближайшем запасном аэродроме. Приземлился по амурскому времени в 11:21 (09:21 по новосибирскому времени), пассажира встретили медики и доставили в медучреждение, ему оказывается помощь. В данный момент борт готовится продолжить полет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Благовещенска.

Накануне летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за сильного тумана.

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