Пассажиру стало плохо на рейсе до Новосибирска: самолет экстренно сел в Благовещенске

Самолет авиакомпании S7, который вылетел сегодня,
— Самолет вылетел из Владивостока, и в пути поступила информация, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Поэтому экипаж принял решение развернуться и приземлиться на ближайшем запасном аэродроме. Приземлился по амурскому времени в 11:21 (09:21 по новосибирскому времени), пассажира встретили медики и доставили в медучреждение, ему оказывается помощь. В данный момент борт готовится продолжить полет, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Благовещенска.
Накануне летевший в Волгоград из Новосибирска самолет ушел на запасной аэродром в Саратове из-за сильного тумана.