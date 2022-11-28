Глава курорта Шерегеш обварился кипятком и попал в больницу

Глава курортного поселка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в реанимацию после того, как попытался устранить прорыв трубы горячего водоснабжения, произошедшего в администрации.

Источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 ноября, сообщил корреспонденту NGS42.RU обстоятельства инцидента.



По словам собеседника портала, авария произошла в ночь на воскресенье, 27 ноября, в жилом доме по улице Гагарина, где располагается администрация поселка. Швайгерт попытался лично справиться с коммунальной аварией, но получил многочисленные ожоги. Его госпитализировали и для контроля положили в отделение реанимации. Так как его жизнь вне опасности и он в сознании, его переводят в общее отделение.