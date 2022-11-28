Глава курорта Шерегеш обварился кипятком и попал в больницу

Глава курортного поселка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в реанимацию после того, как попытался устранить прорыв трубы горячего водоснабжения, произошедшего в администрации.
Источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 ноября, сообщил корреспонденту NGS42.RU обстоятельства инцидента.
По словам собеседника портала, авария произошла в ночь на воскресенье, 27 ноября, в жилом доме по улице Гагарина, где располагается администрация поселка. Швайгерт попытался лично справиться с коммунальной аварией, но получил многочисленные ожоги. Его госпитализировали и для контроля положили в отделение реанимации. Так как его жизнь вне опасности и он в сознании, его переводят в общее отделение.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники силовых ведомств, официальных комментариев пока ни в администрации поселка, ни района, а также от правоохранителей получить не удалось.
Известно, что дом обслуживает ООО «Шерегеш-Сервис».
Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Шерегеш-Сервис» было образовано в декабре 2013 года. Директором и одним из учредителей с долей 26% является Елена Ветошкина. Также соучредителями являются Вячеслав Александров (25%), Максим Павлюк (25%) и Татьяна Батурина (24%). На конец 2021 года УК получила 25,7 млн рублей выручки и 1,3 млн чистой прибыли.
Швайгерт занимает свою должность с 2020 года.
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