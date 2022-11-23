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В Омске 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком

Школьницу госпитализировали с множественными ожогами, сейчас она в реанимации

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Из ямы девочке помогла выбраться подруга

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Вчера, 22 ноября, в Омске 12-летняя школьница провалилась в яму с горячей водой возле пятиэтажки на улице Карбышева в микрорайоне Привокзальном.

Как рассказывает NGS55.RU, с девочкой была подруга, которая помогла ей выбраться. Школьница сильно пострадала — ее увезли в больницу с множественными ожогами тела первой степени. Опасная яма образовалась из-за прорыва трубы теплотрассы.

— Работники «Тепловой компании» своевременно не приняли мер к устранению последствий аварии и не оградили участок, вследствие чего около 16 часов 40 минут в образовавшийся провал, заполненный горячей водой, провалилась 12-летняя девочка. Потерпевшая с обширными ожогами первой степени госпитализирована, находится в реанимации, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Омской области.

В МП «Тепловая компания» уточняют, что об этой коммунальной аварии сотрудники предприятия узнали в 16:40 и выехали на место происшествия, а ровно через 10 минут — в 16:50 — девочка на глазах у подруги провалилась в яму.

— Сообщение о порыве теплотрассы между домами № 25 и 27 по улице Карбышева поступило в диспетчерскую службу предприятия в 16:40, сразу на место повреждения трубопровода выехала аварийная бригада МПТК. В этот промежуток времени, ориентировочно в 16:50, несовершеннолетний ребенок упал в провал с горячей водой. В 17:00 на месте повреждения специалисты МПТК провели отключение тепловых сетей, выставили ограждения и провели откачку воды, после повреждение было устранено. МП г. Омска «Тепловая компания» готово оказать всю необходимую помощь пострадавшему ребенку, — рассказали в пресс-службе «Тепловой компании».

Сейчас в инциденте разбираются сотрудники прокуратуры, в том числе и заместители прокурора Ленинского округа. Им предстоит установить все обстоятельства этого происшествия и дать уголовно-правовую оценку действиям сотрудников «Тепловой компании». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ход расследования этого уголовного дела также будут контролировать сотрудники прокуратуры.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области сообщают, что сегодня по поводу состояния девочки соберут консилиум — в нем примет участие внештатный реаниматолог ведомства. При необходимости консилиум проведут с использованием телемедицинских технологий.

В декабре 2021 года в Новосибирске на пересечении улиц Бийской и Титова в яму с кипятком упал сотрудник энергетической компании СГК.

ОмскПорыв теплотрассыПострадал ребенок
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