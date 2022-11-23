В Омске 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком

— Сообщение о порыве теплотрассы между домами № 25 и 27 по улице Карбышева поступило в диспетчерскую службу предприятия в 16:40, сразу на место повреждения трубопровода выехала аварийная бригада МПТК. В этот промежуток времени, ориентировочно в 16:50, несовершеннолетний ребенок упал в провал с горячей водой. В 17:00 на месте повреждения специалисты МПТК провели отключение тепловых сетей, выставили ограждения и провели откачку воды, после повреждение было устранено. МП г. Омска «Тепловая компания» готово оказать всю необходимую помощь пострадавшему ребенку, — рассказали в пресс-службе «Тепловой компании».

