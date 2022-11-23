В Омске 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком

Вчера, 22 ноября, в Омске
Как рассказывает NGS55.RU, с девочкой была подруга, которая помогла ей выбраться. Школьница сильно пострадала — ее увезли в больницу с множественными ожогами тела первой степени. Опасная яма образовалась из-за прорыва трубы теплотрассы.
— Работники «Тепловой компании» своевременно не приняли мер к устранению последствий аварии и не оградили участок, вследствие чего около 16 часов 40 минут в образовавшийся провал, заполненный горячей водой, провалилась
В МП «Тепловая компания» уточняют, что об этой коммунальной аварии сотрудники предприятия узнали в 16:40 и выехали на место происшествия, а ровно через 10 минут — в 16:50 — девочка на глазах у подруги провалилась в яму.
— Сообщение о порыве теплотрассы между домами
Сейчас в инциденте разбираются сотрудники прокуратуры, в том числе и заместители прокурора Ленинского округа. Им предстоит установить все обстоятельства этого происшествия и дать уголовно-правовую оценку действиям сотрудников «Тепловой компании». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ход расследования этого уголовного дела также будут контролировать сотрудники прокуратуры.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области сообщают, что сегодня по поводу состояния девочки соберут консилиум — в нем примет участие внештатный реаниматолог ведомства. При необходимости консилиум проведут с использованием телемедицинских технологий.
В декабре 2021 года в Новосибирске на пересечении улиц Бийской и Титова в яму с кипятком упал сотрудник энергетической компании СГК.