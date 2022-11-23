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Убийство школьницы: 12-летний подозреваемый показал, как расправлялся со своей ровесницей

Подросток может избежать тюрьмы

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Школьницу искали сутки

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25 октября в Усть-Донецком районе нашли изуродованное тело 12-летней школьницы, которую сутки искали жители двух соседних хуторов — Тереховского и Евсеевского. Вскоре после убийства я беседовала с двоюродной бабушкой Маши и ее внуком — одногодком убитой. Ни я, ни следователи тогда еще не знали, что не какой-то заезжий маньяк, а именно школьник Матвей станет главным подозреваемым. Об этом Городские порталы уже рассказывали.

Автор материала Сабина Бондарь продолжает тему. Сегодня она рассказывает, что показал следственный эксперимент и почему как местные, так и силовики сомневаются, что Матвей действовал в одиночку.

Имена всех героев публикации, включая жертву и предполагаемого убийцу, изменены.

Как вышли на мальчика?

Когда на теле убитой девочки обнаружили слюну предполагаемого убийцы, следователи из Москвы и Ростова решили взять образцы ДНК чуть ли не у всех жителей двух хуторов.

— Во время проведения экспертизы ДНК в школе один из 17-летних подростков отказался проходить проверку и заявил, что это он убил школьницу, — рассказывает корреспонденту 161.RU собеседник в силовых структурах. — Подросток оказался соседом погибшей. В доме, где он проживал со своим младшим братом и матерью, был проведен обыск — найдена окровавленная куртка. После ареста анализ ДНК подростку всё же провели, и оказалось, что результаты не совпали со слюной предполагаемого убийцы. Младший брат 17-летнего подозреваемого учился с девочкой в одном классе. Подозрения с них не сняты, подростков отпустили под подписку о невыезде.

12-летнего Матвея, ставшего главным подозреваемым, удалось проверить не сразу. Когда у всех родственников убитой брали пробы ДНК, родители мальчика отказались, сославшись на ранимую психику и ранний возраст мальчика.

— Тогда же родители не дали разрешения, чтобы Матвея проверили на полиграфе — вроде несовершеннолетний и прочее, — говорит Ирина, близкая родственница матери погибшей. — Уже потом, когда всё раскрылось, заставили пройти, и оказалось, что он всё врет. Всё врет… Оказалось, что это он убил нашу Машеньку. Теперь бабушка его родная — Машина двоюродная бабушка — Дуся, у которой и жил Матвей, не знает, как смотреть матери девочки Оле в глаза.

— Согласно результатам экспертизы ДНК, слюна 12-летнего школьника полностью совпала с найденными материалами на теле убитой школьницы, — утверждает источник редакции в органах. — В ходе следственных мероприятий была обнаружена куртка подростка с размытыми пятнами крови. У школьника были перебинтованы пальцы.

Сельчане не верят, что мальчик действовал в одиночку

Сельчане не верят, что мальчик действовал в одиночку

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По его словам, чтобы задержать подозреваемого, силовикам пришлось перепрыгивать забор во двор, так как семья заперлась и не хотела впускать сотрудников полиции.

— Почему были перебинтованные пальцы? Он сказал сначала, что металлом порезался во дворе, а потом — что орехи колол и поранился. Вот зачем мать курточку постирала от крови, непонятно, — возмущается родственница погибшей Ирина. — Представьте, вы порезали палец. У вас вся куртка в крови будет? Полиция провела по куртке ультрафиолетом, и экспертиза показала, что куртка была в пятнах от крови.

Во время следственного эксперимента 12-летний Матвей признался, что Машу недолюбливал, потому что девочка якобы измывалась над ним в школе.

— Согласно предварительным показаниям мальчика, сначала он подозвал ее к себе, потом ударил по голове куском шлакоблока. На следственном эксперименте он сообщил: «Она когда вышла из магазина, а я вышел со двора и увидел ее, то она ухмыльнулась, когда меня увидела, так противно, и меня взяло зло». После того как девочка потеряла сознание, он принес кухонный нож и нанес колото-резаные раны в область лица и груди, — уточнил источник 161.RU в силовых структурах. — Убедившись, что девочка мертва, он, как говорит, оттащил тело в балку, что в проулке.

Место, где обнаружили Машу

Место, где обнаружили Машу

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Во время следственного эксперимента мальчик сказал, что ударил по голове попавшимся под руку куском шлакоблока. Хотя показания путались.

— Изначально подросток сообщил, что гнался за девочкой, а она споткнулась и упала, ударившись головой о камень, — рассказал источник. — Потом он сообщил, что девочка убегала от него и забежала в проулок, где было и найдено тело. Якобы именно там он ударил ее по голове.

Матвей с двумя сестрами и с родителями жил в доме, стоящем ровно напротив магазина, где Машу в последний раз видели живой. Тело нашли рядом в проулке.

Родители знали?

Близкие и родственники Маши не верят, что подросток действовал один. Они подозревают, что мать Матвея знала о случившемся, и поэтому постирала окровавленную куртку мальчика, пытаясь скрыть следы преступления. Пока женщина проходит как свидетель, версия о ее причастности проверяется.

Дом, где жил Матвей, находится возле магазина

Дом, где жил Матвей, находится возле магазина

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— Он полиции сказал, что один тело тянул, — возмущается родственница семьи Ирина. — Ее тащили на место, где нашли. Он это показал на следственном эксперименте. Во дворе, где живет Матвей, как раз напротив этого места есть боковые ворота двора. Эти ворота напротив переулка и той балки с бурьянами. <...> На месте, где нашли Машу, крови было мало. Об этом даже полицейские говорили. Он бы ее сам не поднял и не смог бы никуда утащить. Маша была девочка рослая — больше 163 сантиметров ростом. Была выше него.

У следователей есть предположение, что тело ребенка до вечера лежало во дворе дома дальних родственников, подтверждает источник редакции. Родственники уверяют, что во время вечерних поисков проверяли и балку, где в итоге обнаружили убитую.

В день преступления отца Матвея не было дома. Он работал на шахте. Полиграф показал, что мужчина действительно ничего не знал о трагедии. При этом его попросили по собственному желанию уволиться, когда стали известны подробности.

Самому Матвею учителя дают положительную характеристику.

Подозрительным учителям в школе мальчик не казался

Подозрительным учителям в школе мальчик не казался

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— В школе говорят, что мальчик был спокойный, ни с кем конфликтов не имел, но родители других детей говорят, что учителя не замечали, что он детям подзатыльники раздавал, хулиганил, накидывался с кулаками, в том числе и на девочек, — уверяет родственница погибшей.

В семье Маши уверены, что родители сознательно не разрешали Матвею сдать ДНК.

— Они дважды отказались от полиграфа для ребенка, мотивируя тем, что так можно сломать психику детей. А старшей дочери Ольги, значит, в 17 лет можно ломать? Ее проверяли и на полиграфе, и ДНК брали, — говорит одна из них. — В этот вечер полиция даже выясняла, почему отец со старшей дочерью приехали поздно из Усть-Донецка и ребенка начали искать позже. Он рассказал, что ездил со старшей в паспортный стол, ей восстанавливали паспорт, который она потеряла. А мать с младшим семилетним дома была и ждала их приезда. Московская полиция поехала в паспортный стол Усть-Донецка, и камеры смотрели, и там все подтвердили, что они там с ней допоздна были. Все прошли полиграф, а эти отказались.

Расследование продолжается

Сейчас 12-летний подозреваемый помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Силовики продолжают расследование и проводят экспертизы. В центре за мальчиком наблюдают медики, которые пытаются понять его уровень вменяемости. Такие меры приняты из-за уровня жестокости убийства. Мальчика намеренно поместили в центр, а не отправили на домашний арест.

Как отметил источник 161.RU в силовых структурах, пока сложно сказать, что грозит подростку в случае, если его признают полностью вменяемым и виновным.

— В РФ субъектом преступлений является 16-летний человек. В редких случаях и резонансных субъектом преступления признают и 14-летнего человека, в том числе и по статье 105 УК РФ «Убийство», — пояснил силовик. — Если суд признаёт его виновным и назначает срок лишения в колонии, то дадут не более 10 лет. Если ему меньше лет, в таком случае, согласно федеральному закону, он может быть помещен в учебно-воспитательный центр закрытого типа на срок не более трех лет.

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