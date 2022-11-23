Убийство школьницы: 12-летний подозреваемый показал, как расправлялся со своей ровесницей

Имена всех героев публикации, включая жертву и предполагаемого убийцу, изменены.



Как вышли на мальчика?

Когда на теле убитой девочки обнаружили слюну предполагаемого убийцы, следователи из Москвы и Ростова решили взять образцы ДНК чуть ли не у всех жителей двух хуторов.

