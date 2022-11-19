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Количество жертв взрыва в пятиэтажке на Сахалине достигло семи. Трое из них — дети

Сейчас продолжается поиск еще троих жителей дома

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Предварительными причинами взрыва стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что число погибших при обрушении пятиэтажного дома на Сахалине увеличилось до семи человек, трое из них — дети. Сейчас продолжается поиск еще троих жителей дома.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в поселке Тымовском. Для жителей дома организован пункт временного размещения, в поселок вылетел вертолет Ми-8 санавиации. Власти Сахалинской области назвали предварительные причины взрыва — неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

СУ СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту происшествия: о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.

СахалинВзрыв газаПогибшие
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