Количество жертв взрыва в пятиэтажке на Сахалине достигло семи. Трое из них — дети

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о том, что число погибших при обрушении пятиэтажного дома на Сахалине увеличилось до семи человек, трое из них — дети. Сейчас продолжается поиск еще троих жителей дома.
Взрыв произошел в пятиэтажном доме в поселке Тымовском. Для жителей дома организован пункт временного размещения, в поселок вылетел вертолет
СУ СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело по факту происшествия: о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.