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На Сахалине в пятиэтажке взорвался газ. Часть дома обрушилась, есть погибший

Одного из пострадавших уже отправили в больницу

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В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по адресу Библиотечная, 6а, часть здания обрушилась. Об этом сообщает областное МЧС. Под завалами могут находиться шесть человек.

Из-под завалов вытащили одного погибшего и одного пострадавшего

Из-под завалов вытащили одного погибшего и одного пострадавшего

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Из-под завалов вытащили одного погибшего и одного пострадавшего. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

— На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются, — заявил губернатор.

Глава региона уточнил для жителей пострадавшего от взрыва дома в Тымовском организован пункт временного размещения.

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СахалинГАЗВзрывОбрушениеВалерий ЛимаренкоТымовское
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