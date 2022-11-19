На Сахалине в пятиэтажке взорвался газ. Часть дома обрушилась, есть погибший

В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по адресу Библиотечная, 6а, часть здания обрушилась. Об этом сообщает областное МЧС. Под завалами могут находиться шесть человек.
Из-под завалов вытащили одного погибшего и одного пострадавшего. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
— На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются, — заявил губернатор.
Глава региона уточнил для жителей пострадавшего от взрыва дома в Тымовском организован пункт временного размещения.