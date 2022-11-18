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Тема дняЧто известно о семье погибшей 3-летней девочки
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Как выглядит квартира в Оби после пожара, где погибли отец с дочерью: эксклюзивное видео

Огонь распространился по большой жилой комнате

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В квартире стоит двухэтажная кровать

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Появились кадры из квартиры в городе Оби, где ночью 18 ноября погибли 3-летняя девочка и ее папа.

Судя по видео, огонь больше всего распространялся в большой жилой комнате, кухня практически не задета.

Уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко сообщила, что у нее есть серьезные вопросы к органам профилактики города Оби.

— Погиб ребенок. Сейчас работаю с органами профилактики и со следственными органами. Выясняю причину, почему ребенок находился и воспитывался в такой неоднозначной сложной семье. Привела данная ситуация к трагедии. Как только все материалы будут собраны, будут сделаны выводы. Беду можно было предотвратить, если бы работали с семьей, — сообщила Надежда Болтенко.

По предварительной информации, у мамы девочки еще двое детей.

— Сейчас уточняется, где дети, с кем они живут и как осуществлены их права. Дело очень серьезное. Потеряли ребенка, а могли бы предотвратить гибель, — отметила уполномоченная по правам ребенка.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку органов опеки и попечительства. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мама девочки лишена прав на нее и живет отдельно. Папа был наркоманом. Прокуратура проверит, почему ребенка не забрали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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