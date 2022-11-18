Как выглядит квартира в Оби после пожара, где погибли отец с дочерью: эксклюзивное видео

Уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко сообщила, что у нее есть серьезные вопросы к органам профилактики города Оби.

— Погиб ребенок. Сейчас работаю с органами профилактики и со следственными органами. Выясняю причину, почему ребенок находился и воспитывался в такой неоднозначной сложной семье. Привела данная ситуация к трагедии. Как только все материалы будут собраны, будут сделаны выводы. Беду можно было предотвратить, если бы работали с семьей, — сообщила Надежда Болтенко.