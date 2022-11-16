В Кремле прокомментировали падение ракет на территорию Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с падением ракет в Польше. По словам Пескова, на Западе последовала «истеричная и оголтело русофобская реакция», не основанная на реальных данных.
— Подобная реакция показывает, что никогда не нужно спешить с нагнетающими оценками и заявлениями, не получив точной информации. Варшава могла бы быть более сдержанной и профессиональной, когда говорит о потенциально опасных темах, — отметил Песков. — Хотели бы слышать такую реакцию, когда была совершена диверсия на «Северных потоках». Никакого повода для эскалации не было, поляки имели все средства, чтобы сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты
Также представитель Кремля отметил сдержанную реакцию США на инцидент, которая «контрастировала с заявлениями ряда других стран». Ранее в Минобороны РФ заявили, что обломки ракет идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты
По данным польских СМИ, две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Мировую реакцию на инцидент мы собрали в отдельном материале.