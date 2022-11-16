Житель Красноярского края два месяца не хоронит брата: он хочет доказать, что того убили

В Красноярском крае в селе Абалаково в Енисейском районе местный житель два месяца не хоронит умершего брата, пытаясь доказать, что того убили. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на управление Следственного комитета.



Как рассказывают в СК, 20 сентября трое мужчин заехали в деревянную постройку на улице Гагарина в Абалаково. Отсюда наутро они собирались поехать в лес осматривать лесосеки.

