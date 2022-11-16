Житель Красноярского края два месяца не хоронит брата: он хочет доказать, что того убили

В Красноярском крае в селе Абалаково в Енисейском районе местный житель два месяца не хоронит умершего брата, пытаясь доказать, что того убили. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на управление Следственного комитета.
Как рассказывают в СК, 20 сентября трое мужчин заехали в деревянную постройку на улице Гагарина в Абалаково. Отсюда наутро они собирались поехать в лес осматривать лесосеки.
Мужчины решили переночевать, вечером они распивали спиртное на веранде. Один из мужчин после алкоголя ушел спать в теплое помещение. Двое других позже нашли его с признаками аспирации рвотными массами (то есть мужчина мог захлебнуться рвотой). Прибывшие врачи констатировали смерть.
Медицинское исследование показало, что мужчина умер от острого геморрагического панкреонекроза, осложнившегося панкреатогенным шоком. Признаков насильственной смерти и каких-либо повреждений не обнаружено.
Однако брат погибшего полагает, что его убили, и отказывается хоронить тело. Он хранит умершего в гробу дома, охлаждая его льдом.
По ходатайству брата назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проводится процессуальная проверка.
Ранее НГС рассказывал о другом инциденте из Красноярского края: шестиклассник ударил ножом сожителя матери, когда тот избивал ее.