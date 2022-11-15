В Красноярском крае шестиклассник ранил ножом сожителя матери, когда тот пытался ее задушить

В Лесосибирске Красноярского края шестиклассник ударил ножом сожителя матери, когда тот избивал ее. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным издания,
Тогда ребенок взял нож со стола и ударил сожителя матери в грудь. Мальчик вызвал полицию и скорую — раненого госпитализировали с травмой легкого.
По факту происшествия (не в отношении подростка) собираются возбудить уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ).
Ранее в Алтайском крае новосибирский школьник ударил ножом своего