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В Красноярском крае шестиклассник ранил ножом сожителя матери, когда тот пытался ее задушить

Мальчик вызвал полицию и скорую, раненого мужчину госпитализировали

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Мальчик заступился за мать

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В Лесосибирске Красноярского края шестиклассник ударил ножом сожителя матери, когда тот избивал ее. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, 46-летняя женщина и ее 29-летний сожитель поссорились на кухне. Мужчина был пьян и приревновал женщину, уточняют в Следственном комитете. Ее сын в это время пришел с улицы. Мальчик услышал крики и увидел, что мужчина душит и бьет его мать.

Тогда ребенок взял нож со стола и ударил сожителя матери в грудь. Мальчик вызвал полицию и скорую — раненого госпитализировали с травмой легкого.

По факту происшествия (не в отношении подростка) собираются возбудить уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ).

Ранее в Алтайском крае новосибирский школьник ударил ножом своего 14-летнего друга во время прогулки.

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