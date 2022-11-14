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Срочно10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП
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Автобус врезался в припаркованный грузовик по пути к заводу «Марс» под Новосибирском — пострадали 10 пассажиров

На месте работают сотрудники ГИБДД

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В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены 10 пассажиров автобуса

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Автобус «Неоплан» врезался в припаркованный грузовик «Интернационал» на трассе под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 14 ноября, около 7:50 на трассе Р-254 «Иртыш».

— По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса «Неоплан» двигался со стороны федеральной трассы в сторону завода «Марс» и у остановочной платформы 3307 км совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль «Интернационал». После чего от удара грузовик «Интернационал» столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем «Скания». Грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки, — объяснили в ГИБДД по Новосибирской области.


В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены 10 пассажиров автобуса — 7 мужчин и 3 женщины. Всего в автобусе находились 42 человека.

Удар был достаточно сильный

Удар был достаточно сильный

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Грузовик врезался от удара в другой грузовик

Грузовик врезался от удара в другой грузовик

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Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска: маршрутка № 18 столкнулась с иномаркой Toyota Corolla.

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