Автобус врезался в припаркованный грузовик по пути к заводу «Марс» под Новосибирском — пострадали 10 пассажиров
На месте работают сотрудники ГИБДД
Автобус «Неоплан» врезался в припаркованный грузовик «Интернационал» на трассе под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 14 ноября, около 7:50 на трассе Р-254 «Иртыш».
— По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса «Неоплан» двигался со стороны федеральной трассы в сторону завода «Марс» и у остановочной платформы 3307 км совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль «Интернационал». После чего от удара грузовик «Интернационал» столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем «Скания». Грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки, — объяснили в ГИБДД по Новосибирской области.
В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены 10 пассажиров автобуса — 7 мужчин и 3 женщины. Всего в автобусе находились 42 человека.
Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска: маршрутка № 18 столкнулась с иномаркой Toyota Corolla.