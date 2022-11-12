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«Держат взаперти»: новосибирец заявил об избиении девушки — на место выехала полиция

По словам сибиряка, родственники держат девушку взаперти

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства

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В Новосибирске сотрудники полиции проверяют информацию об избиении девушки ее родственниками. Сообщение о происшествии разместили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, жительницу Новосибирска якобы избивают ее отец и гражданский муж. Родственники сибирячки могли забрать ее телефон и держать взаперти.

— Она не может выйти, чтобы написать заявление и снять побои, — указано в сообщении.

Как сообщает автор поста, сибирячку якобы держат в Кировском районе Новосибирска. Вместе с ней дома находятся ее мать и двое детей.

Корреспондент НГС связался с автором поста Виктором Дружининым. Он сообщил изданию, что является сожителем девушки. Мужчина привез сибирячку к родственникам 10 ноября, где также находились ее дети — дочь и сын. По словам Виктора, родственники не хотели отдавать детей. Девушка на несколько часов пропала, а потом позвонила Виктору.

— Она мне позвонила с маминого телефона, сказала, что отец ее избил и поставил перед выбором. Либо она навсегда уходит из дома без детей, либо звонит мне и говорит, что всё кончено. Потом она скинула фотки, где у нее гематомы, — сказал Виктор.

По словам сибиряка, он написал заявление в полицию. Связаться с возлюбленной сейчас он не может.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

— Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд по данному адресу. В настоящее время все обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе ведомства.


В начале сентября 18-летняя жительница Новосибирска заявила в полицию, что ее избил незнакомый мужчина. Инцидент произошел на автобусной остановке «1-й разъезд» на Бердском шоссе.

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МВДИзбиениеПолиция Новосибирска
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