«Держат взаперти»: новосибирец заявил об избиении девушки — на место выехала полиция

В Новосибирске сотрудники полиции проверяют информацию об избиении девушки ее родственниками. Сообщение о происшествии разместили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».



По словам автора поста, жительницу Новосибирска якобы избивают ее отец и гражданский муж. Родственники сибирячки могли забрать ее телефон и держать взаперти.



— Она не может выйти, чтобы написать заявление и снять побои, — указано в сообщении.

