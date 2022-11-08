«Не вернулась от подруги»:
15-летняя девочка пропала в конце октября в Новосибирске
Виктория раньше не исчезала
В Кировском районе Новосибирска пропала
— В день пропажи она отпрашивалась у родных пойти к подруге. К сожалению, дома никто не знает, что это за девочка. Только имя. Нет контактов родных, нет домашнего адреса. От подруги не вернулась. Пару дней назад выходила на связь с родными. Написала, что с ней всё в порядке. Но домой так и не вернулась. Сегодня мы занялись размещением информации в сети Интернет. Возможно, есть свидетельства. Может быть, сама наша пропавшая выйдет на связь, вернется домой, сможет с родными найти общий язык и понимание, почему так произошло, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Виктория до этого не пропадала. Иногда могла заночевать у подруг, но утром всегда возвращалась. Рост Виктории — 165 сантиметров, нормальное телосложение, глаза серые, волосы рыжие. Одета была в темно-зеленую куртку, черную кепку и черные кроссовки.
В Новосибирской области с 11 октября ищут