«Не вернулась от подруги»: 15-летняя девочка пропала в конце октября в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска пропала 15-летняя Виктория Ситникова. Ее местонахождение неизвестно с 28 октября . Как рассказали в отряде «ЛизаАлерт», заявка на пропажу девочки к волонтерам поступила сегодня, 8 ноября .

— В день пропажи она отпрашивалась у родных пойти к подруге. К сожалению, дома никто не знает, что это за девочка. Только имя. Нет контактов родных, нет домашнего адреса. От подруги не вернулась. Пару дней назад выходила на связь с родными. Написала, что с ней всё в порядке. Но домой так и не вернулась. Сегодня мы занялись размещением информации в сети Интернет. Возможно, есть свидетельства. Может быть, сама наша пропавшая выйдет на связь, вернется домой, сможет с родными найти общий язык и понимание, почему так произошло, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.