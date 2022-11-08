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СрочноПропала 15-летняя девочка
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«Не вернулась от подруги»: 15-летняя девочка пропала в конце октября в Новосибирске

Виктория раньше не исчезала

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Девочка пропала в конце октября

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В Кировском районе Новосибирска пропала 15-летняя Виктория Ситникова. Ее местонахождение неизвестно с 28 октября. Как рассказали в отряде «ЛизаАлерт», заявка на пропажу девочки к волонтерам поступила сегодня, 8 ноября.

— В день пропажи она отпрашивалась у родных пойти к подруге. К сожалению, дома никто не знает, что это за девочка. Только имя. Нет контактов родных, нет домашнего адреса. От подруги не вернулась. Пару дней назад выходила на связь с родными. Написала, что с ней всё в порядке. Но домой так и не вернулась. Сегодня мы занялись размещением информации в сети Интернет. Возможно, есть свидетельства. Может быть, сама наша пропавшая выйдет на связь, вернется домой, сможет с родными найти общий язык и понимание, почему так произошло, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Виктория до этого не пропадала. Иногда могла заночевать у подруг, но утром всегда возвращалась. Рост Виктории — 165 сантиметров, нормальное телосложение, глаза серые, волосы рыжие. Одета была в темно-зеленую куртку, черную кепку и черные кроссовки.

В Новосибирской области с 11 октября ищут 39-летнего Александра Мельникова. Последний раз мужчину видели в Мошково.

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