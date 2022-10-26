Ушел из дома две недели назад: в Новосибирской области ищут пропавшего мужчину

В Новосибирской области с 11 октября ищут 39-летнего Александра Мельникова. Последний раз мужчину видели в Мошково.



— Мужчина ранее уже пропадал, у него есть непреодолимое желание путешествовать, но из-за особенностей здоровья ему необходим прием препаратов, уход родных и близких, а также медицинский уход. Ранее, когда уходил, его находили в районах Новосибирской области, хотя сам он живет в Новосибирске. По официальным данным, последний раз его видели в Мошково, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

