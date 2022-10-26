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Ушел из дома две недели назад: в Новосибирской области ищут пропавшего мужчину

Сибиряк пропадает не первый раз

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Местонахождение мужчины неизвестно с 11 октября

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В Новосибирской области с 11 октября ищут 39-летнего Александра Мельникова. Последний раз мужчину видели в Мошково.

— Мужчина ранее уже пропадал, у него есть непреодолимое желание путешествовать, но из-за особенностей здоровья ему необходим прием препаратов, уход родных и близких, а также медицинский уход. Ранее, когда уходил, его находили в районах Новосибирской области, хотя сам он живет в Новосибирске. По официальным данным, последний раз его видели в Мошково, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Александра: рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темные, носит короткую стрижку, глаза карие. Был одет в синюю куртку, голубую кофту и черные джинсы. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, продолжаются поиски новосибирца Андрея Высевко. Мужчина пропал 4 июля, когда отправился на заработки в Омск.

НовосибирскПропал мужчинаПоиск без вести пропавших
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