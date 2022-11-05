Без пищи проживут две недели: вся страна следит за судьбой дельфинов, выброшенных в море хозяевами

Деньги на дельфинах

Сейчас МВД возбудило уголовное дело против владельца дельфинов и тренера млекопитающих, директора севастопольского дельфинария Flipper Владимира Калниболотского по статье «Жестокое обращение с животными». Он был вызван для дачи показаний, в дельфинарии прошел обыск, к делу подключилась прокуратура, Севприроднадзор организовал поиск животных, ход следствия и спасательную операцию контролирует губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.



— Этот чудовищный случай наконец-то не смогут замять — скандал на всю страну. Может быть, теперь обратят внимание на индустрию дельфинариев. То, что афалины оказались в Черном море, — итог безнаказанности владельцев дельфинов, — считает ученый-биолог Ирина Логоминова.

