Без пищи проживут две недели: вся страна следит за судьбой дельфинов, выброшенных в море хозяевами
Корреспондент MSK1.RU в Крыму узнала подробности этого громкого скандала
Необычная спасательная операция развернулась в Крыму. В Севастополе директор дельфинария выбросил в море четырех дрессированных черноморских афалин. Корреспондент MSK1.RU Александра Сотникова узнала подробности.
Ищем дельфинов по голосу
Специалисты говорят, что дельфины погибнут в открытом море. Как уточнил глава региона Михаил Развожаев, они привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.
— Ветеринар-тренер нашей Карадагской научной станции Дарья Цветкова вместе с сотрудниками Севприроднадзора искала афалин на катере, а я работала с берега, — рассказала Ирина Логоминова, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Карадагской научной станции, подразделения Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей». — Искали с помощью гидрофона — опускали прибор в воду, чтобы засечь голоса дельфинов. Результат пока нулевой — гидрофон способен уловить звуки на расстоянии 1,5–2 километров, но ни одного дельфина в севастопольских бухтах мы не засекли. Возможно, из-за шторма.
Гидрофон — главная надежда ученых во время поисков дельфинов.
— Каждый дельфин обладает уникальным голосом — мы его называем «свист-автограф». Мы записываем эти звуки на гидрофон и с их помощью ведем учет популяции, понимая по свисту, что за дельфина мы слышим, — объяснил Александр Агафонов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Карадагской научной станции.
Поздним вечером в бухте Парка Победы местные жители увидели странную картину — мужчины выносили из кузова грузовика дельфинов и выбрасывали в море. Изумившись, сняли всё на камеру телефона, а заодно позвонили в полицию. Если бы не они, никто бы и не подумал, что четыре афалины, которые долгое время жили в дельфинарии, оказались на вольных хлебах.
Деньги на дельфинах
Сейчас МВД возбудило уголовное дело против владельца дельфинов и тренера млекопитающих, директора севастопольского дельфинария Flipper Владимира Калниболотского по статье «Жестокое обращение с животными». Он был вызван для дачи показаний, в дельфинарии прошел обыск, к делу подключилась прокуратура, Севприроднадзор организовал поиск животных, ход следствия и спасательную операцию контролирует губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
— Этот чудовищный случай наконец-то не смогут замять — скандал на всю страну. Может быть, теперь обратят внимание на индустрию дельфинариев. То, что афалины оказались в Черном море, — итог безнаказанности владельцев дельфинов, — считает ученый-биолог Ирина Логоминова.
Свой поступок хозяин выброшенных афалин, тренер морских млекопитающих с сорокалетним стажем Владимир Калниболотский объяснил в разговоре с телеграм-каналом «Севастополь №1» просто — кончились деньги на содержание:
— Мне необходимо где-то 20–30 миллионов, чтобы дожить до следующего сезона. А не осталось ни копейки. Я мог продать дельфинов по 100 тысяч долларов за каждого, но я просто выпустил животных в их среду обитания.
Но в его благородные намерения ученым, исследующим черноморских дельфинов, поверить трудно.
— Дельфинарии — это очень прибыльная и криминальная индустрия с массой противоречивых юридических тонкостей, — объясняет ученый-биолог, научный сотрудник Карадагской научной станции Александр Агафонов. — Черноморские афалины занесены в Красную книгу, поэтому они по закону принадлежат государству, а государство передает их во временное владение дельфинариям. Но по сути хозяева дельфинариев полностью распоряжаются их судьбой. И относятся не как к живым существам, наделенным чувствами и разумом, а как к средству зарабатывания денег. Я выступал экспертом на нескольких судебных процессах, видел рейдерские захваты, войну между владельцами дельфинариев.
— В крымских дельфинариях по документам млекопитающие живут вечно: смерть животных скрывают, а документы и чипы передают новым животным, — говорит ученый-биолог Ирина Логоминова. — А откуда берутся новые дельфины? Выживаемость в дельфинариях низкая, рождаются единицы, вылов из Черного моря запрещен — они в Красной книге. Но способ есть — заказать дельфина бессовестным рыбакам за хорошие деньги. В ставные сети на кефаль часто заходят дельфины. Их там закрывают и втихую продают дельфинариям. Известен случай, когда прямо в море задержали и рыбаков, и сотрудников дельфинария с только что пойманным дельфином, но уголовное дело дельфинарий выиграл. Если выброшенные в севастопольскую бухту дельфины смогут адаптироваться в море, я буду только рада, что они снова не станут заложниками в каком-нибудь дельфинарии. Зрители видят милых морских зверюшек и не понимают, как тяжело они живут в неволе.
Лучше море, чем тесный бассейн
Поиски дельфинов будут продолжены — ученые переживают за их способность быстро адаптироваться в море. Но шансы выжить в природной среде у двух самок, взрослого самца и самца-подростка есть.
— Дельфины не утрачивают навыки обитания в природной среде, но им необходимо время на адаптацию, — объясняет ученый-биолог Ирина Логоминова. — То, что за сутки мы не обнаружили ни одного из афалин у берега в плохом состоянии, говорит о том, что пока они справляются. Но поиски мы обязательно продолжим — и на катере, и в бухтах. Если животные появятся у берега, то мы обязательно окажем им квалифицированную медицинскую помощь и перевезем в более подходящие условия.
.Единственное, что может помешать успешной адаптации дельфинов, — шторм и холодная вода. В дельфинариях они живут в более тепличных условиях.
— Я за то, чтобы большинство дельфинариев закрыть, а дельфинов выпустить на волю, но не так жестоко, без подготовки, как сделал тренер четырех афалин, а после специальной подготовительной программы. Такая, например, существует в Южной Корее, и после нее дельфины, долго жившие в неволе, отлично адаптируются в природе, — говорит ученый-биолог Александр Агафонов. — Что же касается выброшенных млекопитающих, то без пищи дельфины могут прожить недели две. Им помогает толстый слой жира, но без еды он будет истончаться, а жир — еще и терморегулятор: Черное море остывает, и тепло животным нужно сохранять. Надеюсь, за эти недели мы отыщем афалин, сможем увидеть, прижились ли они в открытой воде, а если нет, оказать им помощь.
Напомним, по предварительным данным, четырех афалин выкинули в море, потому что дельфинарий перестал приносить доход и их стало нечем кормить. Сообщалось, что один из дельфинов ранен.