Воду подвозили за 1,5 километра: кадры тушения страшного пожара в промзоне опубликовали спасатели
Из горящего склада пожарные вынесли 33 газовых баллона
В Новосибирске спасатели вынесли 33 баллона с взрывоопасными жидкостями из горящего складского здания на улице Богдана Хмельницкого в промзоне Калининского района.
Впечатляющие кадры работы пожарных опубликовала пресс-служба областного главка МЧС сегодня утром,
Чтобы справиться с огнем, потребовались усилия 58 спасателей, тушение пожара заняло почти
— Тушение пожара осуществлялось подвозом воды ввиду того, что ближайшие пожарные водоисточники были неисправны, — рассказал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения спасательных работ Роман Пекшев. — Тушение пожара также осложнялось наличием внутри здания большого количества газовых баллонов. Более 30 штук были эвакуированы силами личного состава.
Из-за сильного пламени часть кровли здания площадью 500 квадратных метров обвалилась, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Тушили огонь спасатели в том числе при помощи высотной техники.
Только для того, чтобы остановить распространение огня, пожарным понадобилось полтора часа, еще порядка 30 минут ушло на то, чтобы ликвидировать открытое горение.
В результате пожара никто не пострадал, его причину и материальный ущерб установят дознаватели МЧС. В двухэтажном здании на Богдана Хмельницкого, 144/2 размещаются офисы трех фирм.
Директор интернет-магазина ООО «Литконн», торгующего в том числе печами для бань, по телефону сказала корреспонденту НГС, что подсчитывать ущерб она еще не начинала.
Сотрудник ООО «Акор», компании, занимающейся металлообработкой, заявил, что пока ничего не знает.
— Приедет комиссия и разберется, — заявил он по телефону.
Также в сгоревшем здании находился офис ООО «СибКартон», фирмы, принимающей макулатуру и уничтожающей архивы. Сотрудник площадки по телефону заверил, что сгорел только офис, а производственные мощности предприятия не пострадали.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «СибКартон» является торговля оптовая неспециализированная, также среди видов деятельности — обработка отходов лома различных металлов, бумаги и картона. Чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 6,2 миллиона рублей. Единственным учредителем компании является Ольга Николаевна Новоевская, директор — Иван Михайлович Блошкин.
Директором и единственным учредителем ООО «Литконн», по информации «Контур.Фокуса», является Нина Анатольевна Немченко. Чистая прибыль по итогам минувшего года составила 80 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная.
ООО «Акор», по данным сервиса, — микропредприятие, занимающееся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Учредителями являются Евгения Сергеевна Сафонова и Александр Сергеевич Жидков. Директором — Евгения Сергеевна Сафонова. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 1,6 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о страшном пожаре на складе в Марусине: там в огне погиб сторож.