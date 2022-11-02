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Воду подвозили за 1,5 километра: кадры тушения страшного пожара в промзоне опубликовали спасатели

Из горящего склада пожарные вынесли 33 газовых баллона

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Тушить пожар пришлось при помощи высотной техники

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В Новосибирске спасатели вынесли 33 баллона с взрывоопасными жидкостями из горящего складского здания на улице Богдана Хмельницкого в промзоне Калининского района.

Впечатляющие кадры работы пожарных опубликовала пресс-служба областного главка МЧС сегодня утром, 2 ноября 2022 года.

Чтобы справиться с огнем, потребовались усилия 58 спасателей, тушение пожара заняло почти 3 часа: подвозить воду спасателям пришлось за полтора километра.

— Тушение пожара осуществлялось подвозом воды ввиду того, что ближайшие пожарные водоисточники были неисправны, — рассказал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения спасательных работ Роман Пекшев. — Тушение пожара также осложнялось наличием внутри здания большого количества газовых баллонов. Более 30 штук были эвакуированы силами личного состава.

Огонь деформировал металлоконструкции

Огонь деформировал металлоконструкции

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Из-за сильного пламени часть кровли здания площадью 500 квадратных метров обвалилась, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Тушили огонь спасатели в том числе при помощи высотной техники.

Только для того, чтобы остановить распространение огня, пожарным понадобилось полтора часа, еще порядка 30 минут ушло на то, чтобы ликвидировать открытое горение.

Сначала пожарным пришлось вынести из огня баллоны и охладить их

Сначала пожарным пришлось вынести из огня баллоны и охладить их

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В результате пожара никто не пострадал, его причину и материальный ущерб установят дознаватели МЧС. В двухэтажном здании на Богдана Хмельницкого, 144/2 размещаются офисы трех фирм.

Директор интернет-магазина ООО «Литконн», торгующего в том числе печами для бань, по телефону сказала корреспонденту НГС, что подсчитывать ущерб она еще не начинала.

Сотрудник ООО «Акор», компании, занимающейся металлообработкой, заявил, что пока ничего не знает.

— Приедет комиссия и разберется, — заявил он по телефону.

Тушение пожара заняло почти три часа

Тушение пожара заняло почти три часа

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Также в сгоревшем здании находился офис ООО «СибКартон», фирмы, принимающей макулатуру и уничтожающей архивы. Сотрудник площадки по телефону заверил, что сгорел только офис, а производственные мощности предприятия не пострадали.

По данным сервиса «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «СибКартон» является торговля оптовая неспециализированная, также среди видов деятельности — обработка отходов лома различных металлов, бумаги и картона. Чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 6,2 миллиона рублей. Единственным учредителем компании является Ольга Николаевна Новоевская, директор — Иван Михайлович Блошкин.

Директором и единственным учредителем ООО «Литконн», по информации «Контур.Фокуса», является Нина Анатольевна Немченко. Чистая прибыль по итогам минувшего года составила 80 тысяч рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная.

ООО «Акор», по данным сервиса, — микропредприятие, занимающееся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Учредителями являются Евгения Сергеевна Сафонова и Александр Сергеевич Жидков. Директором — Евгения Сергеевна Сафонова. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 1,6 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о страшном пожаре на складе в Марусине: там в огне погиб сторож.

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