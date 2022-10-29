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«Рено-Логан» перевернулся в Марусино — водитель бросил машину и сбежал

В ночной аварии никто не пострадал

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Водитель уцелел и с места происшествия скрылся

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Ночью 29 октября в селе Марусино автомобиль «Рено-Логан» перевернулся во дворе частного дома.

Происшествие случилось около двух часов ночи около дома на улице Горького, 12. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, автомобиль въехал в световую опору, а затем опрокинулся.

— Водитель с места происшествия скрылся, — отметили в ведомстве. — Данные о пострадавших лицах не поступали, факт ДТП оформлен с материальным ущербом, сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают личность водителя.

В Новосибирской области сегодня произошло сразу несколько ДТП, в частности из-за скользких дорог. Например, по этой причине произошла массовая авария на Северном объезде.

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